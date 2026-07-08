تمجید ویژه آلوارز از مسی: دیگر کلمهای برای توصیف او ندارم
خولیان آلوارز پس از درخشش لیونل مسی در پیروزی سخت آرژانتین برابر مصر، از کاپیتان تیم ملی کشورش تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از دشوارترین شبهای خود را پشت سر گذاشت اما در نهایت با درخشش لیونل مسی توانست مصر را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد و راهی مرحله بعد شود.
آرژانتین در این مسابقه در شرایطی تا آستانه حذف پیش رفت که با دو گل از مصر عقب افتاده بود، اما مسی بار دیگر نقش تعیینکننده خود را نشان داد. کاپیتان آلبیسلسته با یک گل و یک پاس گل، مسیر بازگشت تیمش را هموار کرد و در نهایت آرژانتین در وقتهای اضافه به پیروزی رسید.
خولیان آلوارز، مهاجم تیم ملی آرژانتین، پس از پایان مسابقه در تمجید از مسی گفت: «من دیگر کلماتی برای توصیف او ندارم. او یک هیولاست.»
این اظهارنظر آلوارز بار دیگر جایگاه ویژه مسی در تیم ملی آرژانتین را نشان میدهد؛ بازیکنی که با وجود سالها حضور در سطح اول فوتبال جهان، همچنان در لحظات حساس برای تیمش تعیینکننده ظاهر میشود.
مسی نیز پس از این پیروزی سخت از نتیجه به دست آمده ابراز رضایت کرد و گفت: «این پیروزی آرامش بزرگی برای ما به همراه داشت.»
در دیگر دیدار این مرحله، سوئیس پس از تساوی برابر کلمبیا، در ضربات پنالتی به پیروزی رسید و به جمع هشت تیم برتر جام جهانی راه پیدا کرد. پس از آن مسابقه نیز برخی بازیکنان کلمبیا نسبت به قضاوت داور اعتراض داشتند و حسن، بازیکن این تیم، گفت: «ما دچار یک بیعدالتی شدیم.»
آرژانتین حالا با عبور از مصر، خود را برای تقابل حساس بعدی آماده میکند؛ دیداری که در آن بار دیگر نگاهها به لیونل مسی و تأثیرگذاری او در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی خواهد بود.