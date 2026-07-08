فرانسه در صدر مدعیان قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۶
تیم ملی فرانسه با بیشترین درصد شانس قهرمانی، در صدر فهرست مدعیان فتح جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، با مشخص شدن چهره تیمهای حاضر در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، مدلهای آماری شانس قهرمانی تیمهای باقیمانده را بهروزرسانی کردهاند و بر این اساس، فرانسه با ۲۴.۴ درصد شانس، اصلیترین مدعی قهرمانی در این رقابتها محسوب میشود.
فرانسه که با هدایت دیدیه دشان و درخشش ستارگانی مانند کیلیان امباپه به جمع هشت تیم برتر رسیده، حالا امیدوار است مسیر خود را تا سومین قهرمانی در تاریخ جام جهانی ادامه دهد. این تیم در مرحله یکچهارم نهایی باید برابر مراکش قرار بگیرد؛ تیمی که با وجود شانس پایینتر، یکی از چهرههای قابل توجه این مرحله است.
پس از فرانسه، اسپانیا با ۲۳.۲ درصد در رده دوم مدعیان قهرمانی قرار دارد. آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، با ۱۸.۷ درصد سومین شانس اصلی فتح جام به شمار میرود و انگلیس نیز با ۱۰.۷ درصد در جایگاه چهارم ایستاده است.
این چهار تیم بر اساس مسیر رقابتها ممکن است در مراحل پایانی با یکدیگر برخورد کنند و همین موضوع حساسیت مرحله یکچهارم نهایی و نیمهنهایی احتمالی را دوچندان کرده است.
یکی از دلایل تغییر در درصد شانس تیمها، پیروزی قاطع بلژیک برابر میزبانان با نتیجه ۴ بر یک بوده است؛ بردی که جایگاه این تیم را در محاسبات آماری ارتقا داد و همزمان روی مسیر احتمالی اسپانیا تا نیمهنهایی تأثیر گذاشت.
بلژیک با ۷.۴ درصد شانس قهرمانی در رتبه پنجم قرار گرفته و پس از آن نروژ و سوئیس هرکدام با ۵.۳ درصد دیده میشوند. مراکش نیز با ۵ درصد، در میان هشت تیم باقیمانده کمترین شانس قهرمانی را دارد، هرچند حضور این تیم در جمع مدعیان پایانی خود یک دستاورد مهم محسوب میشود.
مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی از روز پنجشنبه آغاز میشود؛ جایی که فرانسه به مصاف مراکش خواهد رفت. در ادامه، اسپانیا برابر بلژیک قرار میگیرد و روز شنبه نیز دو دیدار نروژ - انگلیس و آرژانتین - سوئیس برگزار خواهد شد.
این درصدها بر اساس مدلهای آماری و عملکرد تیمها در طول مسابقات محاسبه شده و با هر نتیجه جدید، امکان تغییر دوباره آنها وجود دارد.