ابهام در ترکیب فرانسه مقابل مراکش؛ رقابت بارکولا و دوئه برای حضور در ترکیب اصلی

به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه روز پنج‌شنبه در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف مراکش خواهد رفت؛ دیداری که برای خروس‌ها اهمیت زیادی دارد و دشان در آستانه آن همچنان با چند ابهام مهم در ترکیب اصلی روبه‌رو است.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، سرمربی فرانسه تمایل دارد تیمش را با ساختاری مشابه دیدار قبلی برابر پاراگوئه روانه میدان کند، اما تمرینات اخیر آبی‌ها تصویر کاملاً روشنی از برنامه او ارائه نکرده است. مهم‌ترین تردید دشان به انتخاب میان بردلی بارکولا و دزیره دوئه مربوط می‌شود؛ دو بازیکنی که هرکدام شانس حضور در ترکیب اصلی را دارند.

بارکولا اگرچه در بازی مرحله یک‌هشتم نهایی بهترین نمایش خود را ارائه نکرد، اما از ابتدای تورنمنت با تلاش، روحیه و تعهدش مورد توجه کادر فنی قرار گرفته است. از سوی دیگر، حضور اشرف حکیمی در سمت راست خط دفاعی مراکش می‌تواند فضایی در پشت این مدافع ایجاد کند و همین مسئله شانس بارکولا را برای سومین حضور پیاپی در ترکیب ابتدایی افزایش می‌دهد.

با این حال، عملکرد دزیره دوئه نیز معادلات را پیچیده کرده است. این بازیکن در دیدارهای اخیر به عنوان یک مهره تأثیرگذار از روی نیمکت ظاهر شده و توانسته نقش یک «تغییردهنده جریان بازی» را برای فرانسه ایفا کند. همین موضوع باعث شده دشان هنوز درباره استفاده از او از ابتدا یا نگه داشتنش برای نیمه دوم به جمع‌بندی نهایی نرسد.

در سمت چپ خط دفاعی، لوکاس دینی شانس زیادی برای بازگشت به ترکیب اصلی دارد. او در کنار بارکولا هماهنگی خوبی نشان داده و این موضوع می‌تواند در تصمیم نهایی دشان اثرگذار باشد. در مقابل، تئو هرناندز در تمرینات نشانه‌ای از رقابت جدی برای بازپس‌گیری جایگاه خود نشان نداده و به نظر می‌رسد با شرایط فعلی کنار آمده است.

در خط میانی نیز احتمال حضور مانوئل کون در کنار آدرین رابیوت بالاست. وضعیت اورلین چوآمنی همچنان نامشخص است؛ هافبکی که به دلیل مصدومیت دیدار قبلی برابر پاراگوئه را از دست داد و هنوز مشخص نیست بتواند به موقع به آمادگی کامل برسد یا نه. کادر فنی فرانسه قصد ندارد درباره او ریسک کند، حتی اگر این بازیکن در تمرینات گروهی شرکت کند.

در صورت نیاز دشان به تغییر در جریان مسابقه، وارن زایر-امری یکی از گزینه‌های اصلی برای ورود به زمین خواهد بود. او می‌تواند بسته به شرایط بازی، در میانه میدان به فرانسه انرژی تازه‌ای بدهد.

از سوی دیگر، پس از تنش‌های دیدار برابر پاراگوئه، فضای اردوی فرانسه همچنان متحد توصیف شده و بازیکنان این تیم بر حمایت از کاپیتان و حفظ انسجام داخلی تأکید دارند.

همچنین فاکوندو تلو به عنوان داور دیدار فرانسه و مراکش انتخاب شده است؛ مسابقه‌ای که می‌تواند یکی از حساس‌ترین تقابل‌های مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ باشد.

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