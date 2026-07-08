سوپرکامپیوتر اپتا چند صعودکننده جام جهانی را درست پیشبینی کرد
سوپرکامپیوتر اپتا در پیشبینی مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ توانست پنج تیم از هشت تیم صعودکننده به مرحله یکچهارم نهایی را بهدرستی شناسایی کند.
به گزارش ایلنا، مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی به پایان رسید که پیشبینیهای سوپرکامپیوتر اپتا تا حد زیادی با نتایج واقعی همخوانی داشت. این مدل آماری که بر اساس شبیهسازیهای گسترده و تحلیل دادهها عمل میکند، توانست پنج تیم از هشت تیم راهیافته به مرحله یکچهارم نهایی را درست پیشبینی کند.
براساس ارزیابیهای این سوپرکامپیوتر، برزیل با نزدیک به ۶۷ درصد شانس صعود، یکی از تیمهایی بود که بیشترین احتمال حضور در مرحله بعد را داشت. فرانسه نیز در دیدار برابر پاراگوئه با احتمال ۸۶ درصد به عنوان بخت اصلی پیروزی معرفی شده بود؛ پیشبینیای که در نهایت درست از آب درآمد.
اپتا پیشتر نیز در مرحله دوم رقابتها عملکرد قابل توجهی در پیشبینی نتایج داشت و موفق شده بود برنده ۱۴ مسابقه از ۱۶ بازی را بهدرستی شناسایی کند. با این حال، در مرحله یکهشتم نهایی هم چند اشتباه در پیشبینیها دیده شد.
یکی از موارد اشتباه، پیشبینی پیروزی ایالات متحده برابر بلژیک بود؛ دیداری که برخلاف انتظار این مدل آماری به سود بلژیکیها تمام شد. در مجموع، سوپرکامپیوتر اپتا در سه مورد از هشت بازی مرحله یکهشتم نهایی نتوانست تیم صعودکننده را درست تشخیص دهد.
تحلیلهای این پلتفرم بر پایه حدود ۱۰ هزار شبیهسازی برای هر سناریو انجام میشود و با استفاده از دادههای آماری، درصد شانس هر تیم برای صعود یا قهرمانی را مشخص میکند. این سیستم پیشتر در رقابتهای باشگاهی نیز پیشبینیهای موفقی داشته و از جمله قهرمانی پاریسنژرمن در لیگ قهرمانان اروپا را با احتمال ۵۶ درصد پیشبینی کرده بود.
در کنار پیشبینیهای اپتا، مدلهای آماری دیگر نیز ارزیابیهایی درباره شانس قهرمانی تیمها ارائه کردهاند. مدرسه ریاضیات کاربردی بنیاد گتولیو واریاس، اسپانیا را با ۱۵.۵۷ درصد به عنوان یکی از اصلیترین بختهای قهرمانی معرفی کرده و شانس برزیل را ۴.۶۸ درصد دانسته است. در سوی دیگر، مدل آماری «ویدنت کاپ» تیم کریستیانو رونالدو را در صدر مدعیان قهرمانی قرار داده و اسپانیا و برزیل را در ردههای بعدی نشان میدهد.
با نزدیک شدن جام جهانی به مراحل پایانی، حالا باید دید پیشبینیهای آماری تا چه اندازه با واقعیت زمین مسابقه همسو خواهد بود و کدام تیم میتواند برخلاف یا مطابق انتظار مدلهای دادهمحور، مسیر خود را تا قهرمانی ادامه دهد.