سوئیس بعد از ۷۲ سال دوباره به جمع هشت تیم برتر جهان رسید

به گزارش ایلنا، تیم ملی سوئیس در ادامه روند درخشان خود در جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد پس از تساوی یک بر یک برابر کلمبیا در وقت‌های قانونی و اضافه، در ضربات پنالتی با نتیجه ۵ بر ۴ به پیروزی برسد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شود.

این صعود برای فوتبال سوئیس اهمیتی تاریخی دارد؛ چرا که این تیم پس از ۷۲ سال دوباره به جمع هشت تیم برتر جام جهانی رسیده است. سوئیس آخرین‌بار در جام جهانی ۱۹۵۴ که خود میزبانی آن را بر عهده داشت، حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را تجربه کرده بود.

سوئیسی‌ها پیش از آن نیز در جام‌های جهانی ۱۹۳۴ و ۱۹۳۸ به مرحله یک‌چهارم نهایی رسیده بودند و حالا با صعود در جام جهانی ۲۰۲۶، برای سومین‌بار در تاریخ خود به این مرحله دست پیدا کردند.

تیم ملی سوئیس در سال‌های اخیر یکی از تیم‌های باثبات فوتبال اروپا در جام جهانی بوده و در شش دوره اخیر، در پنج دوره توانسته از مرحله گروهی عبور کند و به یک‌هشتم نهایی برسد. با این حال، صعود به جمع هشت تیم پایانی، دستاوردی بود که این تیم از سال ۱۹۵۴ در انتظار تکرار آن بود.

سوئیس در مرحله یک‌چهارم نهایی باید برابر آرژانتین قرار بگیرد؛ تیمی که با شکست مصر به این مرحله رسیده است. این مسابقه روز شنبه ساعت ۲۲ به وقت محلی در کانزاس‌سیتی برگزار خواهد شد.

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