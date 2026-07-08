رکورد ویژه آرژانتین مقابل سوئیس؛ از گل دیماریا تا هتتریک مسی
آرژانتین در حالی آماده دیدار با سوئیس میشود که در تاریخ تقابلهایش با این تیم هرگز شکست نخورده است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین روز شنبه در کانزاس به مصاف سوئیس خواهد رفت؛ دیداری که برای آلبیسلسته یادآور خاطرات خوش از تقابلهای گذشته با این حریف اروپایی است.
آرژانتین و سوئیس تاکنون هفت بار برابر یکدیگر قرار گرفتهاند که حاصل آن پنج پیروزی برای آرژانتین و دو تساوی بوده است. نخستین رویارویی دو تیم به جام جهانی ۱۹۶۶ انگلیس برمیگردد؛ جایی که آرژانتین موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر سوئیس را شکست دهد.
پس از آن، دو تیم چند بار در دیدارهای دوستانه مقابل هم قرار گرفتند و آرژانتین توانست روند بدون شکست خود را حفظ کند. پرگلترین پیروزی آرژانتین برابر سوئیس در سال ۱۹۸۰ رقم خورد؛ دیداری که با برتری ۵ بر صفر این تیم به پایان رسید.
دو تساوی تاریخ تقابلهای دو تیم نیز با نتیجه مشابه یک بر یک ثبت شده است؛ یک بار در سال ۱۹۹۰ و بار دیگر در سال ۲۰۰۷. آخرین پیروزی دوستانه آرژانتین برابر سوئیس هم در سال ۲۰۱۲ رقم خورد؛ مسابقهای که لیونل مسی با ثبت هتتریک، نقش اصلی را در پیروزی ۳ بر یک تیمش ایفا کرد.
با این حال، مهمترین و بهیادماندنیترین تقابل آرژانتین و سوئیس به جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل مربوط میشود. دو تیم در مرحله یکهشتم نهایی مقابل هم قرار گرفتند و در حالی که بازی تا دقایق پایانی وقتهای اضافه بدون گل دنبال میشد، آنخل دیماریا در دقیقه ۱۱۸ دروازه سوئیس را باز کرد تا آرژانتین با برتری یک بر صفر راهی مرحله بعد شود.
اکنون آرژانتین در آستانه سومین تقابل خود با سوئیس در تاریخ جامهای جهانی قرار دارد؛ دیداری که علاوه بر حساسیتهای مرحله حذفی، برای آلبیسلسته فرصتی برای ادامه رکورد بدون شکست برابر این حریف اروپایی خواهد بود.