مصر خواستار کنار گذاشتن داور بازی با آرژانتین شد

به گزارش ایلنا، شکست ۳ بر ۲ مصر برابر آرژانتین در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با حاشیه‌های زیادی همراه شد و قضاوت فرانسوا لتکسیه، داور فرانسوی این مسابقه، اعتراض شدید مصری‌ها را به دنبال داشت.

هانی آبو ریده، رئیس فدراسیون فوتبال مصر، پس از پایان این دیدار اعلام کرد که شکایت رسمی علیه تیم داوری به فیفا ارائه شده و مصر خواستار بررسی صحنه‌هایی است که به اعتقاد آن‌ها به ضرر این تیم قضاوت شده است. او تأکید کرد که فدراسیون مصر خواهان تحقیق درباره عملکرد داور و کمک‌داوران اوست و درخواست کرده این تیم داوری از ادامه مسابقات کنار گذاشته شود.

آبو ریده در این خصوص گفت: «ما شکایت رسمی علیه تیم داوری ارائه کرده‌ایم و خواستار تحقیق درباره برخی اتفاقات هستیم؛ صحنه‌هایی که در آن‌ها تصمیماتی به سود مصر گرفته نشد.»

اعتراض‌ها تنها به مدیران فدراسیون مصر محدود نماند و حسام حسن، سرمربی تیم ملی این کشور، نیز پس از مسابقه اظهارات تندی علیه قضاوت داور مطرح کرد. او گفت: «من بدون توجه به عواقب، نظر خود را می‌گویم. این یک بازی مهندسی‌شده بود و همه این را دیدند. نتیجه تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی قرار گرفت. اگر آن‌ها می‌خواهند آرژانتین برنده شود، چرا همه را دعوت می‌کنند؟»

زیکو، یکی از بازیکنان تیم ملی مصر، هم با لحنی تند مدعی شد: «جام جهانی به نفع آرژانتین مهندسی شده است.»

با این شرایط، حذف مصر از جام جهانی در فضایی پرتنش رقم خورد و حالا باید دید فیفا نسبت به شکایت رسمی فدراسیون فوتبال این کشور چه واکنشی نشان خواهد داد.

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