خرید جدید پرسپولیس پست خداحافظی گذاشت (عکس)
مجید عیدی با انتشار پیامی احساسی از هواداران، مدیران و اعضای باشگاه گلگهر سیرجان خداحافظی کرد.
به گزارش ایلنا، مجید عیدی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود، به همکاریاش با باشگاه گلگهر سیرجان پایان داد و از هواداران، مدیران، کادر فنی، همتیمیها و کارکنان این باشگاه قدردانی کرد.
این هافبک در پیام خود با اشاره به سالهای حضورش در گلگهر، از حمایت هواداران و مردم سیرجان تشکر کرد و نوشت که دوران حضور در این باشگاه برای او فراتر از یک تجربه فوتبالی بوده و خاطرات ارزشمندی از این مقطع در ذهنش باقی خواهد ماند.
عیدی همچنین برای باشگاه گلگهر و هوادارانش آرزوی موفقیت کرد و با انتشار این پیام، عملاً به حضور خود در جمع سیرجانیها پایان داد.
خداحافظی رسمی این بازیکن در شرایطی انجام شده که طی روزهای اخیر مذاکرات او با باشگاه پرسپولیس وارد مراحل نهایی شده است. بر اساس پیگیریها، عیدی یکی از گزینههای موردنظر کادر فنی سرخپوشان برای فصل آینده محسوب میشود و انتظار میرود در صورت نهایی شدن توافق، بهزودی به عنوان خرید جدید پرسپولیس معرفی شود.
اگر اتفاق خاصی در روند مذاکرات رخ ندهد، مجید عیدی فصل آینده پیراهن پرسپولیس را بر تن خواهد کرد و به جمع شاگردان این تیم اضافه میشود.