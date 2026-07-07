ارتش نروژ و اقدامی جالب به سبک هالند (عکس)

به گزارش ایلنا، پیروزی بزرگ و غیرمنتظره نروژ برابر برزیل، تنها یک موفقیت فوتبالی برای این کشور نبود؛ بلکه به رویدادی ملی تبدیل شد که واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه نروژ به همراه داشته است.

آخرین نشانه از این شور و هیجان، اقدام نیروهای مسلح نروژ است که با انتشار یک ویدیو در فضای مجازی، به جشن‌های ملی پس از صعود تاریخی تیم‌شان پیوستند. این کلیپ خیلی زود مورد توجه کاربران قرار گرفت و بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.

این ویدیو نمادی از فضای احساسی حاکم بر نروژ پس از موفقیت بزرگ تیم ملی این کشور است؛ جایی که نام ارلینگ هالند و تیم ملی نروژ حالا فراتر از فوتبال، به بخشی از موج همبستگی و شادی عمومی تبدیل شده است.

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