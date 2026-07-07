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انگلیس به دنبال شکایت علیه تصمیم علیرضا فغانی

انگلیس به دنبال شکایت علیه تصمیم علیرضا فغانی
کد خبر : 1809784
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تیم ملی انگلیس پس از صعود دشوار برابر مکزیک، قصد دارد کارت قرمز جارل کوانسا را به چالش بکشد تا این مدافع برای دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی در دسترس باشد.

به گزارش ایلنا، جارل کوانسا، مدافع تیم ملی انگلیس، در دیدار برابر مکزیک در ابتدای نیمه دوم به دلیل خطای شدید روی خسوس گالاردو با کارت قرمز داور از زمین اخراج شد. با وجود این اخراج، انگلیس موفق شد با پیروزی ۳ بر ۲ برابر مکزیک به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی راه پیدا کند.

حالا کادر تیم ملی انگلیس امیدوار است محرومیت کوانسا لغو شود تا این بازیکن بتواند در بازی بعدی تیمش به میدان برود. این امیدواری پس از آن افزایش پیدا کرده که پیش‌تر فولارین بالوگان نیز پس از دریافت کارت قرمز در دیدار آمریکا برابر بوسنی و هرزگوین، با اعتراض فدراسیون آمریکا از محرومیت نجات پیدا کرد و توانست در مسابقه بعدی مقابل بلژیک بازی کند.

آن تصمیم البته با حاشیه‌هایی همراه شد؛ به‌ویژه پس از آنکه رئیس‌جمهور آمریکا به‌صورت علنی اعلام کرد در این زمینه با رئیس فیفا صحبت کرده است.

انگلیس تنها تیمی نیست که به دنبال تغییر تصمیمات انضباطی در جام جهانی است. فرانسه نیز تلاش می‌کند کارت زرد مایکل اولیسه در دیدار برابر پاراگوئه را لغو کند؛ چرا که این بازیکن در صورت دریافت یک کارت زرد دیگر، دیدار احتمالی نیمه‌نهایی برابر اسپانیا یا پرتغال را از دست خواهد داد.

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