آمریکا 1 - 4 بلژیک ؛ یانک ها هم باختند تا آخرین میزبان هم حذف شود

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و بلژیک در ششمین دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی 2026، از ساعت 3:30 بامداد امروز (سه‌شنبه) در ورزشگاه «لومن فیلد» شهر سیاتل به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری 4 بر یک بلژیک به پایان رسید.

چارلز دکتلار (9 و 33)، هانس واناکن (57) و روملو لوکاکو (3+90) برای بلژیک و مالیک تیلمن (31) برای آمریکا موفق به گلزنی شدند.

بلژیک بازی را هجومی‌تر آغاز کرد و پیش از دقیقه 10 به گل نخست رسید. در دقیقه 9، ارسال ناقص لیندرو تروسار از جناح چپ پس از دفع مدافعان آمریکا، در پشت محوطه جریمه به نیکولاس راسکین رسید؛ هافبکی که در این مسابقه جانشین کوین دی‌بروینه در ترکیب اصلی شده بود. راسکین پس از نفوذ به محوطه جریمه با یک پاس در عرض توپ را مقابل دروازه برای چارلز دکتلار ارسال کرد و این مهاجم نیز با ضربه‌ای ساده دروازه خالی آمریکا را باز کرد.

آمریکا در دقیقه 31 بازی را به تساوی کشاند. ضربه ایستگاهی مالیک تیلمن از پشت محوطه جریمه پس از برخورد به سر هانس واناکن، که 10 دقیقه قبل به جای آمادو اوناناِ مصدوم وارد زمین شده بود، تغییر مسیر داد و وارد دروازه تیبو کورتوا شد.

اما این تساوی تنها دو دقیقه دوام داشت. در دقیقه 33، ارسال دقیق لیندرو تروسار از جناح چپ با ضربه سر چارلز دکتلار، بالاتر از تیم ریم، مدافع آمریکا، همراه شد تا مهاجم بلژیک دومین گل خود و تیمش را در این مسابقه به ثمر برساند.

آمریکا نیمه دوم را با هدف جبران نتیجه آغاز کرد، اما در دقیقه 57 بلژیک به گل سوم رسید. پاس در عمق مدافع بلژیک با فرار چارلز دکتلار همراه شد، اما خروج مت فریز از دروازه و تعلل او در دفع توپ باعث شد ضربه‌اش به دکتلار برخورد کند و توپ مقابل هانس واناکن قرار بگیرد. هافبک بلژیک نیز با ضربه‌ای از پشت محوطه جریمه دروازه آمریکا را باز کرد. تیم ریم، مدافع آمریکا در این صحنه نتوانست مانع ورود توپ به دروازه شود تا اشتباه مدافع و دروازه‌بان میزبان، گل سوم بلژیک را رقم بزند.

در دقیقه 3+90 اشتباه کریس ریچاردز مدافع آمریکا، توپ را به روملو لوکاکو رساند تا او با به ثمر رساندن گل چهارم بلژیک، تیر خلاص را بزند.

قضاوت این دیدار را عهده ادهم مخادمه، داور اردنی برعهده داشت و به وستون مک‌کنی و مالیک تیلمن از آمریکا کارت زرد نشان داد.

این دیدار تحت تأثیر اتفاقات مربوط به فولارین بالوگان قرار داشت. مهاجم تیم ملی آمریکا در دیدار قبلی مقابل بوسنی با کارت قرمز از زمین اخراج شده بود، اما فیفا در تصمیمی غیرمنتظره محرومیت او را لغو کرد تا بتواند برابر بلژیک به میدان برود. این تصمیم با واکنش‌ها و انتقادهای گسترده‌ای همراه شد، اما در نهایت این لطف فیفا هم تأثیری در سرنوشت مسابقه نداشت و بلژیک با شکست آخرین میزبان باقی‌مانده در جام جهانی، راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

بلژیک از ساعت 22:30 روز جمعه 21 تیر در ورزشگاه «سوفای» لس‌آنجلس به مصاف تیم ملی اسپانیا خواهد رفت.

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