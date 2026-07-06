جام جهانی ۲۰۲۶؛
دلافوئنته: برنده فینال زودهنگام جام جهانی شدیم
سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا گفت: یک بازی بسیار کامل مقابل پرتغال ارائه دادیم و در فینال زودهنگام پیروز شدیم.
به گزارش ایلنا، لوئیس دلافوئنته سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا پس از برد یک بر صفر تیمش مقابل پرتغال و صعود به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی 2026 اظهار داشت: حقیقت این است که بازی فوقالعادهای بود، یک فینال زودهنگام؛ و همانطور که غیر از این هم نمیتوانست باشد، تا ثانیه آخر زجر کشیدیم. ما یک بازی بسیار کامل ارائه دادیم و مهمترین بازیکنان، همانهایی هستند که از روی نیمکت (به عنوان یار تعویضی) وارد زمین میشوند.
وی درباره تعویضها و ورود میکل مرینو که گل برتری ماتادورها را به ثمر رساند، گفت: به او گفتم مثل همیشه بازی کند، یعنی در خط هافبک و خط حمله حمایت ایجاد کند. ما به این فکر میکردیم که به بازی کمی ریتم و طراوت بدهیم تا برای وقتهای اضافه آماده شویم. مشارکت و عملکرد بازیکنان تعویضی شاهکار بود.
دلافوئنته درباره رقیب مرحله یکچهارم نهایی عنوان کرد: در این مرحله، دیگر برایمان فرقی نمیکند با چه تیمی روبرو شویم. از اینکه در یکچهارم نهایی هستیم، خوشحالیم و تا پایان کار، تمام توانمان را خواهیم گذاشت. ما ویژگیها و شرایط زیادی داریم که باعث میشود رقیبانمان فکر کنند ما همان تیمی هستیم که باید به عنوان مدعی اصلی شکستش بدهند. ما اعتماد به نفس بالایی داریم، به خودمان بسیار مطمئن هستیم و تا آخرین لحظه بهترینِ خودمان را به نمایش خواهیم گذاشت. رقبای ما باید برای شکست دادنمان حسابی تلاش کنند.