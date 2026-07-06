به گزارش ایلنا، تیم ملی پرتغال پس از شکست برابر اسپانیا از ادامه رقابت‌های جام جهانی بازماند؛ شکستی که برای کریستیانو رونالدو، کاپیتان و چهره تاریخی فوتبال پرتغال، رنگ‌وبوی متفاوتی داشت. رونالدو که حالا در ۴۱ سالگی یکی از تلخ‌ترین شب‌های دوران ملی خود را تجربه می‌کند، پس از مسابقه از ناراحتی عمیق خود گفت اما تأکید کرد که چیزی برای سرزنش کردن خودش ندارد.

رونالدو درباره حذف پرتغال اظهار داشت: «ناراحتم، اما تمام تلاشم را کردم و با وجدانی آسوده می‌روم. این آخرین جام جهانی من بود و حالا باید فکر کنم، کنار خانواده‌ام باشم و در زندگی‌ام به جلو حرکت کنم.»

کاپیتان پرتغال در ادامه با اشاره به مسیر طولانی‌اش در تیم ملی و افتخاری که با این پیراهن تجربه کرده، قهرمانی یورو ۲۰۱۶ را مهم‌ترین دستاورد دوران ملی خود دانست و گفت: «زندگی ادامه دارد و فردا روز تازه‌ای است. بزرگ‌ترین پیروزی من با تیم ملی در سال ۲۰۱۶ و با قهرمانی در یورو رقم خورد؛ برای من آن موفقیت مثل جام جهانی بود.»

رونالدو درباره جریان مسابقه برابر اسپانیا نیز معتقد بود پرتغال می‌توانست سرنوشت متفاوتی داشته باشد. او با اشاره به تعادل بازی گفت: «بازی می‌توانست به سود هر کدام از دو تیم تمام شود. اسپانیا کمی خوش‌شانس بود که در لحظات پایانی گل زد، اما فوتبال همین است. در مجموع، مسابقه‌ای فوق‌العاده و بسیار برابر بود.»

او بار دیگر بر تلاش خود و تیمش تأکید کرد و افزود: «از حذف شدن از جام جهانی به این شکل ناراحتم، اما همان‌طور که دیروز در نشست خبری گفتم، همه چیزم را گذاشتم، نهایت تلاشم را کردم و با وجدانی آسوده از اینجا می‌روم.»

با وجود اینکه رونالدو صراحتاً این جام جهانی را آخرین حضور خود در این تورنمنت دانست، درباره اینکه آیا این بازی آخرین مسابقه‌اش با پیراهن تیم ملی پرتغال بوده یا نه، پاسخ قطعی نداد. او گفت: «نمی‌توانم تأیید کنم که آیا این آخرین بازی من با تیم ملی بوده یا نه. من تصمیم‌هایم را تحت تأثیر لحظه یا احساسات نمی‌گیرم. الان موضوع مهم این نیست.»

رونالدو همچنین در ارزیابی دوران ملی خود گفت: «بهترینِ خودم را ارائه دادم. با پرتغال سه عنوان قهرمانی به دست آوردم و قبل از کریستیانو رونالدو، پرتغال هیچ جامی نبرده بود.»

او سپس در جمله‌ای صریح درباره آینده‌اش در جام جهانی تأکید کرد: «بله، این آخرین حضور من در جام جهانی بود.»

کاپیتان پرتغال در بخش دیگری از صحبت‌هایش از عملکرد تیمش دفاع کرد و گفت: «ما بازی خوبی انجام دادیم و عملکردمان عالی بود. می‌توانستیم بهتر هم کار کنیم، اما اسپانیا یکی از بهترین‌هاست.»

رونالدو در پایان با لحنی احساسی از تلخی وداع با یک تورنمنت بزرگ گفت: «خداحافظی با یک تورنمنت بزرگ همیشه غم‌انگیز است. این جام جهانی است. تیم ملی به‌تدریج در حال پیشرفت و بهتر شدن بود. فکر می‌کنم بازی خوبی انجام دادیم. هر کدام از دو تیم می‌توانستند بازی را به سود خودشان تمام کنند، اما فوتبال همین است. باید بلند شویم و مسیرمان را ادامه بدهیم. ناامیدکننده است که به این شکل حذف می‌شویم، اما من با وجدانی آسوده می‌روم.»

او همچنین درباره اسپانیا پیش‌بینی کرد: «آن‌ها به فینال خواهند رسید یا به آن نزدیک خواهند شد.»

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