جام جهانی ۲۰۲۶؛
مارتینس: مقابل اسپانیا کم شانس بودیم/ این آخرین حضور من روی نیمکت پرتغال بود
سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال پس از شکست مقابل اسپانیا و حذف از جام جهانی 2026، گفت که از این تیم جدا میشود.
به گزارش ایلنا، روبرتو مارتینس سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال پس از شکست یک بر صفر مقابل اسپانیا و ناکامی در صعود به جمع 8 تیم برتر جام جهانی 2026 ، اعلام کرد که دیگر روی نیمکت این تیم نمینشیند. قرارداد او در پایان جام جهانی به پایان میرسید و او پس از شکست امروز مقابل اسپانیا، گفت که آخرین حضورش روی نیمکت پرتغال را تجربه کرده است.
مارتینس درباره بازی با اسپانیا گفت: از نظر فنی و تاکتیکی، بازی در سطح بسیار بالایی برگزار شد. دو تیم با فلسفهای بسیار مشابه به میدان آمده بودند؛ هر دو میخواستند مالکیت توپ را در اختیار داشته باشند و با اتکا به تواناییهای فردی بازیکنانشان به دروازه حریف برسند. هر دو تیم از استعدادهای فردی فوقالعادهای بهره میبردند. مردم پرتغال میتوانند به این تیم و این بازیکنان افتخار کنند. واقعاً جای تأسف دارد. ما حتی یک بار هم توپ را به تیر دروازه زدیم. فکر میکنم شایسته بودیم که بازی را به وقتهای اضافه بکشانیم. عملکرد دفاعی خوبی داشتیم. مقابل یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جام جهانی بازی میکردیم. شاید فقط کمی شانس کم آوردیم. امروز شانس با ما یار نبود، اما بازی کاملاً پایاپای و برابر بود
وی افزود: واقعاً حیف شد. به نظر من، نتیجه مساوی و کشیده شدن بازی به وقتهای اضافه، عادلانهترین نتیجه ممکن بود. نخستین موقعیت جدی اسپانیا به گل تبدیل شد. به اسپانیا تبریک میگویم و برایشان آرزوی موفقیت دارم. همچنین به بازیکنانم نیز تبریک میگویم. شیوهای که امروز بازی کردیم، باعث افتخار است.
سرمربی پرتغال درباره تاثیر مسدومیت نونو مندس در روند مسابقه اظهار داشت: لامین یامال برای ما مشکل خاصی ایجاد نکرد. وقتی سمدو به زمین آمد، باز هم او را بهخوبی مهار کردیم. مسئله بیشتر به الگوهای هجومی اسپانیا مربوط میشد. گل آنها از روی یک ضربه آزاد سریع به ثمر رسید.
مارتینس عنوان کرد: هر دو تیم از نظر تاکتیکی بسیار منظم و سختگیر بودند. احتمالاً در نیمه دوم نتوانستیم آنطور که میخواستیم به یکسوم هجومی زمین برسیم. بدشانس بودیم که نتوانستیم بازی را به وقتهای اضافه بکشانیم و فکر میکنم اگر 30 دقیقه دیگر فوتبال بازی میشد، از اسپانیا بهتر ظاهر میشدیم. این مسابقه با جزئیات رقم خورد و با وجود شکست، باید به عملکردمان افتخار کنیم.
وی درباره کنار رفتن از سرمربیگری پرتغال گفت: درست است؛ این آخرین بازی من بهعنوان سرمربی تیم ملی پرتغال بود.
وی در پایان گفت: فکر میکنم این بهترین بازی ما در جام جهانی بود. تفاوت فقط به همان توپی برمیگشت که به تیر دروازه خورد و گل نشد. ما شایسته بودیم که بازی به وقتهای اضافه کشیده شود. روبهروی یکی از مدعیان اصلی قهرمانی این تورنمنت ایستادیم و بدون ترس با آنها رقابت کردیم.