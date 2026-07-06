ترکیب رسمی آمریکا و بلژیک اعلام شد/ میزبان جنجالی حذف می شود؟
ترکیب رسمی تیمهای ملی آمریکا و بلژیک برای دیدار حساس مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، در این مسابقه، آمریکا با آرایش ۴-۲-۳-۱ وارد زمین میشود و فولارین بالوگون در خط حمله این تیم قرار گرفته است. کریستین پولیشیچ، وستون مککنی و سرجینیو دست نیز پشت سر او بازی میکنند.
ترکیب آمریکا شامل مت فریز، الکس فریمن، کریس ریچاردز، تیم ریم، آنتونی رابینسون، مالیک تیلمن، تایلر آدامز، سرجینیو دست، وستون مککنی، کریستین پولیشیچ و فولارین بالوگون است.
بلژیک نیز با سیستم ۴-۳-۳ به میدان میرود. تیبو کورتوا درون دروازه قرار دارد و تیموتی کاستانیه، براندون مخل، نوا انگوی و ماکسیم دِ کویپر خط دفاعی این تیم را تشکیل میدهند.
در خط میانی بلژیک، یوری تیلمانس، نیکولاس راسکین و آمادو اونانا حضور دارند و لئاندرو تروسار، شارل دِ کتلاره و دودی لوکباکیو سه بازیکن هجومی این تیم هستند.
کوین دیبروینه و ژرمی دوکو این مسابقه را از روی نیمکت آغاز میکنند؛ موضوعی که یکی از نکات قابل توجه ترکیب بلژیک برای این بازی است.