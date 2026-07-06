محمد قربانی هدف جدید پرسپولیس در نقل و انتقالات

به گزارش ایلنا، در شرایطی که باشگاه پرسپولیس به دنبال تقویت خط میانی خود برای فصل آینده است، نام محمد قربانی به عنوان یکی از اهداف جدی این تیم مطرح شده است. هافبک ملی‌پوش ایرانی که در ترکیب الوحده امارات عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته، مورد توجه کادر فنی سرخ‌ها قرار گرفته و گفته می‌شود مذاکرات اولیه برای جذب او آغاز شده است.

بر اساس پیگیری‌ها، مسئولان پرسپولیس طی ساعات آینده روند گفت‌وگو با این بازیکن و باشگاه اماراتی را جدی‌تر دنبال خواهند کرد تا در صورت فراهم شدن شرایط، زمینه انتقال او به جمع سرخ‌پوشان فراهم شود. حضور قربانی می‌تواند به عنوان یک مهره کلیدی، قدرت و عمق بیشتری به خط هافبک پرسپولیس اضافه کند؛ موضوعی که یکی از اولویت‌های اصلی این تیم در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی محسوب می‌شود.

باید دید در نهایت مذاکرات طرفین به چه نتیجه‌ای خواهد رسید و آیا این هافبک ملی‌پوش، فصل آینده پیراهن پرسپولیس را بر تن خواهد کرد یا خیر.

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