فوری: خداحافظی کریس رونالدو از تیم ملی
ستاره پرتغالی 41 ساله تیم ملی پرتغال بعد از شکست مقابل اسپانیا بعید به نظر میرسد به ادامه کار و رویاپردازی دور خود با این پیراهن ادامه دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تیم ملی پرتغال در یک دیدار نزدیک در نهایت در دقیقه 90 با گل شوکهکننده میکل مرینو در نهایت شکست خورد و از جام جهانی حذف شد.
رونالدو که به عنوان برترین گلزن تاریخ این باشگاه و با سابقه حضور 22 ساله با این پیراهن جزو چهرههای غیرقابل عبور فوتبال دنیا محسوب میشد و توانست قهرمانی اروپا را نیز برای این تیم و کشور به ارمغان بیاورد، در 41 سالگی در جام جهانی رویای قهرمانی را دنبال میکرد.
این در حالیکه این بازیکن با حضور در جام جهانی 2026 فشار و انتقادات زیادی را متوجه خود میدید، در نهایت با امیدواری بزرگی این رقابتها را دنبال میکرد و به دنبال این بود تا رویای این کشور برای قهرمانی را شکل دهد اما با شکست برابر اسپانیا به کار خود پایان داد. بازیکنی که بارها عنوان مرد سال فوتبال دنیا را به نام خود کرد و اکنون به پایان مسیر با این پیراهن رسیده است.
هر چند رونالدو به صورت رسمی خداحافظی خود را از دنیای ملی با پیراهن پرتغال اعلام نکرده اما بعید است او بعد از این تورنمنت و در شرایطی که 41 سالگی را پشت سر میگذارد و منتقدین طی همین جام هم بارها او را به واکنش وادار کردهاند، قصد ادامه کار را داشته باشد و باید منتظر واکنش رسمی او در این خصوص ماند.