پرتغال 0 - 1 اسپانیا ؛ پایان رویای کریستیانو رونالدو

به گزارش ایلنا، در سومین شب از بازی‌های مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی 2026، تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و اسپانیا از ساعت 22:30 امشب (دوشنبه) در ورزشگاه دالاس به دیدار هم رفتند که اسپانیا با تک دقیقه 1+90 میکل مرینو پیروز شد و به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد.

اسپانیا در شروع، بازی را در دست گرفت و می‌رفت دقیقه 7 بازی به گل برسد، اما اویارزابال در شرایطی که با دیگو کاستا در موقعیت تک به تک قرار گرفت، نتوانست آن را تبدیل به گل کند. چند دقیقه بعد یعنی دقیقه 16، یامال فرصت مناسبی برای خودش ایجاد کرد که ابتدا کاستا توپ را دفع کرد و در ادامه توپ بعدی را با سیو به موقع دور کرد تا ناجی تیمش لقب بگیرد.

در ادامه اسپانیا سعی به ایجاد موقعیت و زدن گل داشت که موفق نبود، در مقابل کریستیانو رونالدو با ضربه آکروباتیک می‌‌رفت برای پرتغال گلزنی کند که دروازه‌بان اسپانیا توپ را گرفت. همچنین در دقیقه 41، ضربه نونو مندز پس از برخورد به سر بازیکن اسپانیا به تیر دروازه اسپانیا خورد و به بیرون رفت.

در نیمه دوم، دو تیم جست و گریخته به دروازه حمله می‌کردند که خیلی موفق نبودند و بازی با احتیاط کامل از سوی دو تیم دنبال می‌شد تا اینکه دقیقه 76 شوت برنو فرناندس یخ بازی را با ضربه‌ای که به تور کنار دروازه زد، شکست.

بعد از این موقعیت هم، اتفاق خاصی روی دروازه‌ها نیفتاد؛ تا اینکه میکل مرینو بازیکن تعویضی لوئیس دلافوئنته، سرمربی اسپانیا که دقیقه 85 به میدان آمده بود، دقیقه 1+90 روی پاس عمقی فران تورس توانست دروازه پرتغال را باز کند. پرتغال نتوانست برای جبران گل خورده کاری کند تا ماتادورها راهی مرحله بعد شوند.

قضاوت این دیدار بر عهده آنتونی تیلور از انگلیس است که برناردو سیلوا و نلسون سمدو از پرتغال و فران تورس از اسپانیا را با کارت زرد جریمه کرد.

کریستیانو رونالدو بازیکن افسانه‌ای پرتغال هم آخرین حضورش در جام جهانی را انجام داد؛ دیداری که برای او به تلخی به پایان رسید و حسرت قهرمانی در جام جهانی برای او باقی ماند.

اسپانیا در مرحله بعدی به مصاف برنده دیدار آمریکا - بلژیک می‌رود.

پرتغال در مرحله قبلی کرواسی و اسپانیا تیم اتریش را حذف کرده بود.

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