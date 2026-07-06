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اولین واکنش سرمربی پرتغالی جدید میلان بعد از حضور در سن سیرو

اولین واکنش سرمربی پرتغالی جدید میلان بعد از حضور در سن سیرو
کد خبر : 1809738
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روبن آموریم در بدو ورود به شهر میلان صحبتهایی کرد که بدون شک هواداران یونایتد را خشمگین خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، روبن آموریم در نخستین اظهاراتش پس از ورود به میلان، از چالش بزرگ هدایت روسونری گفتو حتی مدعی شد قبول این مسئولیت از دوران حضورش روی نیمکت منچستریونایتد دشوارتر است.

روبن آموریم رسماً ماجراجویی جدید خود را در فوتبال ایتالیا آغاز کرد. سرمربی ۴۱ ساله پرتغالی که ماه گذشته با قراردادی سه‌ساله هدایت میلان را برعهده گرفت، امروز پس از ورود به شهر میلان، اولین صحبت‌هایش را درباره این چالش جدید انجام داد.

آموریم که جانشین ماسیمیلیانو آلگری شده، در فرودگاه میلان با ابراز خوشحالی از حضور در این باشگاه گفت: "از اینکه اینجا هستم بسیار خوشحالم. هدایت میلان برای من یک افتخار بزرگ است."

سرمربی پرتغالی در پاسخ به این سؤال که چرا میلان را برای ادامه دوران مربیگری‌اش انتخاب کرده، گفت: "اگر مصاحبه‌های قبلی من را خوانده باشید، متوجه می‌شوید که میلان همیشه باشگاهی خاص برای من بوده است."

اما مهم‌ترین بخش صحبت‌های او، مقایسه این مأموریت با دوران حضورش در منچستریونایتد بود. آموریم با لحنی صریح اعتراف کرد: "این یک چالش بسیار بزرگ است. بعد از تجربه اخیرم در منچستریونایتد، با خودم گفته بودم که دفعه بعد سراغ پروژه‌ای کوچک‌تر خواهم رفت، اما حالا شاید این مأموریت حتی از آن هم بزرگ‌تر باشد ."

او ادامه داد: " به حضور در میلان افتخار می‌کنم و تمام اعضای کادر فنی‌ام همین حس را دارند."

آموریم همچنین تأکید کرد که فلسفه باشگاه میلان اجازه فکر کردن به چیزی جز پیروزی را نمی‌دهد. او گفت: "الان سرمربی میلان هستم و وقتی هدایت چنین باشگاهی را برعهده می‌گیرید، باید ذهنیت برنده داشته باشید. ساده‌لوح نیستم و می‌دانم کار بسیار سختی پیش رو دارم، اما در میلان فقط باید برای بردن بازی کنید."

سرمربی سابق اسپورتینگ لیسبون دوران موفقی را در منچستریونایتد پشت سر نگذاشت. او که در نوامبر ۲۰۲۴ هدایت شیاطین سرخ را برعهده گرفته بود، پس از تنها ۱۴ ماه و در ژانویه امسال از سمتش برکنار شد. آموریم در مجموع ۶۳ مسابقه روی نیمکت یونایتد نشست که حاصل آن تنها ۲۵ پیروزی بود و عملکرد ضعیف تیم و نتایج ناامیدکننده، انتقادهای زیادی را متوجه او کرد.

او در پروژه جدیدش در میلان تنها نخواهد بود. کارلوس فرناندز، امانوئل فریرو، آدلیو کاندیدو و ژرژی ویتال، مربی دروازه‌بان‌ها، اعضای کادر فنی او خواهند بود و همگی همراهش به سن‌سیرو آمده‌اند.

آموریم هدایت تیمی را برعهده گرفته که فصل گذشته نتوانست سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را به دست بیاورد. میلان فصل را در رتبه پنجم سری آ به پایان رساند و با ۱۷ امتیاز اختلاف نسبت به اینتر، قهرمان رقابت‌ها، از کورس مدعیان عقب ماند.

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