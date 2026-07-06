فوری: خرید جدید پرسپولیس هم مشخص شد/ عیدی در جمع قرمزها!

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس که از مدت ها قبل برای نقل و انتقالات اقداماتی را انجام داده بود با معرفی روز گذشته مهدی تارتار به عنوان سرمربی اکنون در شرایطی است که به زودی از خریدهای جدید خود رونمایی می کند.

روز گذشته این باشگاه از مهدی تیکدری رونمایی کرد. و در ادامه خریدهای این باشگاه در نقل و انتقالات تابستانی با مجید عیدی هم به توافق رسیدند و این بازیکن به جمع قرمزهای پایتخت اضافه خواهد شد.

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