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فرانسه علیه سناتور پاراگوئه‌ای؛

پرونده توهین به امباپه به دادستانی رفت

پرونده توهین به امباپه به دادستانی رفت
کد خبر : 1809724
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اظهارات نژادپرستانه یک سناتور پاراگوئه‌ای علیه کیلیان امباپه، با واکنش شدید فدراسیون فوتبال فرانسه، اعضای کادر فنی تیم ملی و مقام‌های ورزشی این کشور همراه شد.

به گزارش ایلنا، در آستانه دیدار حساس فرانسه و پاراگوئه در جام جهانی ۲۰۲۶، اظهارات توهین‌آمیز و نژادپرستانه سلسته آماریا، سناتور پاراگوئه‌ای، علیه کیلیان امباپه، فضای این مسابقه را تحت تأثیر قرار داد و موجی از خشم در فوتبال فرانسه به راه انداخت.

امباپه پس از انتشار این اظهارات، در شبکه‌های اجتماعی به آن واکنش نشان داد و فدراسیون فوتبال فرانسه نیز به‌صورت رسمی وارد ماجرا شد. این فدراسیون اعلام کرد که چنین اظهاراتی را مصداق نژادپرستی و تبعیض می‌داند و موضوع را به دادستانی گزارش کرده است.

گوی استفان، دستیار دیدیه دشان در تیم ملی فرانسه، در نشست خبری پیش از بازی با لحنی تند به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «این حرف‌ها غیرقابل قبول، زشت و رسواکننده است.» او همچنین تأکید کرد که کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فرانسه به‌طور کامل از امباپه حمایت می‌کنند.

وزیر ورزش فرانسه نیز این اظهارات را محکوم کرد و آن را نه‌تنها توهین به امباپه، بلکه حمله‌ای به ارزش‌های ورزشی و انسانی دانست. فدراسیون فوتبال فرانسه در بیانیه خود تأکید کرد که بازیکنان تیم ملی نمایندگان فرانسه هستند و هرگونه توهین نژادپرستانه به آنان، توهین به کل این کشور محسوب می‌شود.

در بخشی از بیانیه فدراسیون فوتبال فرانسه آمده است: «این اظهارات مایه ننگ برای کسانی است که آن را بیان یا منتشر کرده‌اند. فدراسیون فوتبال فرانسه بار دیگر تعهد کامل خود را به مبارزه با نژادپرستی، تبعیض و نفرت‌پراکنی اعلام می‌کند.»

این جنجال در حالی شکل گرفته که فرانسه خود را برای یکی از دیدارهای مهم مرحله حذفی جام جهانی آماده می‌کند؛ مسابقه‌ای که حالا علاوه بر حساسیت فنی، تحت تأثیر یک حاشیه جدی و نگران‌کننده نیز قرار گرفته است.

 

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