به گزارش ایلنا، پرونده جنجالی فولارین بالوگن، مهاجم تیم ملی آمریکا، همچنان یکی از حاشیه‌های مهم مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ است. بالوگن در دیدار آمریکا برابر بوسنی‌وهرزگوین با کارت قرمز از زمین اخراج شده بود و طبق روال معمول، انتظار می‌رفت دیدار بعدی تیمش را از دست بدهد؛ اما فیفا با تعلیق محرومیت او، اجازه حضور این بازیکن در مسابقه حساس برابر بلژیک را صادر کرد.

این تصمیم با واکنش تند بلژیکی‌ها همراه شد. فدراسیون فوتبال بلژیک پس از مکاتبه با فیفا، نسبت به قانونی بودن حضور بالوگن اعتراض کرد، اما فیفا این درخواست را «غیرقابل پذیرش» دانست؛ با این استدلال که بلژیک طرف مستقیم پرونده انضباطی اولیه نبوده و از نظر حقوقی حق ورود به روند تجدیدنظر را ندارد.

با این حال، بلژیک اعلام کرده که این پرونده را بسته نمی‌داند و در صورت حضور بالوگن در مسابقه، اعتراض خود را به‌طور رسمی پیگیری خواهد کرد. فدراسیون فوتبال بلژیک همچنین از شفاف نبودن روند تصمیم‌گیری فیفا انتقاد کرده و مدعی است درخواست‌هایش برای دریافت توضیحات و مستندات کامل، بی‌پاسخ مانده است.

ابعاد این پرونده پس از ورود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، جنجالی‌تر شد. ترامپ تأیید کرده که درباره کارت قرمز بالوگن با جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، صحبت کرده است؛ موضوعی که باعث شد منتقدان از احتمال تأثیر فشارهای بیرونی بر تصمیمات انضباطی فیفا سخن بگویند.

اینفانتینو در واکنش به این انتقادات تأکید کرد که ارکان قضایی فیفا مستقل هستند و تصمیمات خود را براساس مقررات و مستندات پرونده اتخاذ می‌کنند. او گفت که با مقامات دولتی درباره مسائل مختلف گفت‌وگو دارد، اما تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های انضباطی از مسیر نهادهای حقوقی فیفا انجام می‌شود.

این تصمیم حتی واکنش تند یوفا را نیز به همراه داشته است؛ نهادی که اقدام فیفا در تعلیق محرومیت بالوگن را تصمیمی «بی‌سابقه، غیرقابل فهم و غیرقابل توجیه» توصیف کرده است. به این ترتیب، پرونده بالوگن حالا از یک موضوع انضباطی ساده فراتر رفته و به بحثی جدی درباره شفافیت، عدالت ورزشی و استقلال تصمیمات فیفا در جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده است.

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