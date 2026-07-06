اعلام ترکیب پرتغال و اسپانیا در فینال زودهنگام

به گزارش ایلنا، مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شاهد یکی از جذاب‌ترین تقابل‌های این دوره از مسابقات خواهد بود؛ جایی که دو قدرت فوتبال اروپا، اسپانیا و پرتغال، برای صعود به مرحله بعد به مصاف یکدیگر می‌روند.

اسپانیا پس از پیروزی قاطع ۳ بر صفر برابر اتریش با شرایط روحی مناسبی پا به این دیدار می‌گذارد. شاگردان این تیم با تکیه بر حفظ مالکیت توپ، پاس‌های کوتاه و بازی ترکیبی امیدوارند روند موفق خود را ادامه دهند.

در سوی مقابل، پرتغال نیز با برتری ۲ بر یک مقابل کرواسی راهی این مرحله شده است. این تیم با بهره‌گیری از تجربه و کیفیت بازیکنانی مانند ویتینیا، برونو فرناندز و کریستیانو رونالدو، امیدوار است با استفاده از ضدحملات و فرصت‌های گلزنی، راه صعود را هموار کند.

در ترکیب اسپانیا نیز پدری، لامین یامال و نیکو ویلیامز از مهره‌های کلیدی محسوب می‌شوند و انتظار می‌رود نقش مهمی در برنامه‌های هجومی لاروخا ایفا کنند.

اهمیت این دیدار تنها به حساسیت تقابل دو رقیب سنتی محدود نمی‌شود؛ چرا که تیم برنده راهی مرحله یک‌چهارم نهایی خواهد شد و در آن مرحله باید مقابل برنده دیدار آمریکا و بلژیک قرار گیرد. از همین رو، این مسابقه یکی از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین نبردهای مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار می‌رود.

ترکیب تیم ملی اسپانیا:

اونای سیمون؛ پدرو پرو، کوبارسی، امریک لاپورت، کوکوریا، پدری، رودری، دنی اولمو، لامین یامال، الکس بائنا، اویارزابال

ترکیب تیم ملی پرتغال:

دیگو کاستا؛ کانسلو، روبن دیاز، ویگا، نونو مندس، روبن نوس، ویتینیا، پدرو نتو، برونو فرناندز، لیائو، کریستیانو رونالدو

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