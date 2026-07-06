به گزارش ایلنا، اتلتیکومادرید و پاری‌سن‌ژرمن بر سر انتقال لی کانگ‌این به توافق رسیده‌اند و این ستاره کره‌جنوبی در آستانه پیوستن به جمع شاگردان دیه‌گو سیمئونه قرار دارد.

لی کانگ‌این در سال ۲۰۲۳ از والنسیا راهی پاری‌سن‌ژرمن شد، اما در طول حضورش در این تیم هرگز به مهره‌ای ثابت در ترکیب لوئیس انریکه تبدیل نشد و بیشتر نقش بازیکن چرخشی را ایفا کرد. با این حال، او در مجموع ۱۲۴ بار برای پاریسی‌ها به میدان رفت و آمار ۱۶ گل و ۱۶ پاس گل را از خود بر جای گذاشت.

این بازیکن تابستان گذشته نیز به اتلتیکومادرید لینک شده بود، اما لوئیس انریکه با وجود فرصت بازی محدود، خواهان حفظ این ملی‌پوش کره‌ای شد.

لی کانگ‌این در فصل گذشته نیز نقش پررنگی در ترکیب پاری‌سن‌ژرمن نداشت. او در مجموع ۳۹ مسابقه در رقابت‌های مختلف انجام داد، اما تنها در ۱۸ دیدار لیگ فرانسه از ابتدا به میدان رفت و در لیگ قهرمانان اروپا نیز هیچ مسابقه‌ای را در ترکیب اصلی آغاز نکرد. این در حالی بود که پاری‌سن‌ژرمن موفق شد برای دومین فصل متوالی عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد.

با وجود اینکه دو سال دیگر از قرارداد او با پاری‌سن‌ژرمن باقی مانده است، اکنون جدایی این هافبک ۲۵ ساله قطعی به نظر می‌رسد.

بر اساس گزارش RMC Sport، دو باشگاه بر سر مبلغی بیش از ۴۰ میلیون یورو، شامل بندهای پاداش، به توافق رسیده‌اند و تنها نهایی شدن مراحل اداری و امضای قرارداد باقی مانده است.

انتهای پیام/