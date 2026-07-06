به گزارش ایلنا، تیم ملی مصر سه‌شنبه شب در یکی از حساس‌ترین دیدارهای خود در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل آرژانتین قرار خواهد گرفت. شاگردان حسام حسن پس از صعود تاریخی به مرحله یک‌هشتم نهایی، حالا برای ادامه مسیر باید برابر مدافع عنوان قهرمانی صف‌آرایی کنند.

بر اساس گزارش رسانه‌های مصری، حسام حسن در نشست اخیر خود با بازیکنان تیم ملی تأکید کرده است که در دیدارهای حذفی، نام‌ها و سابقه تیم‌ها تضمینی برای موفقیت نیست و هر تیمی با ارائه عملکرد بهتر می‌تواند راهی مرحله بعد شود.

سرمربی مصر ضمن ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش، کیفیت فنی بازیکنان تیم را یادآور شد و از آنها خواست با حفظ اعتمادبه‌نفس، روند موفق خود در این رقابت‌ها را ادامه دهند. او همچنین تأکید کرد نمایش‌های مصر در جام جهانی مورد توجه رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفته و اکنون فرصت مناسبی برای ثبت یک موفقیت تاریخی دیگر فراهم شده است.

حسام حسن از بازیکنانش خواست با شکست آرژانتین، شادی بزرگی برای هواداران فوتبال مصر رقم بزنند و نام خود را در تاریخ فوتبال این کشور ماندگار کنند.

سرمربی مصر در بخشی از صحبت‌هایش به لیونل مسی نیز اشاره کرد و گفت: «مسی یکی از خطرناک‌ترین بازیکنان آرژانتین است و برای مهار او برنامه داریم، اما آرژانتین فقط به مسی خلاصه نمی‌شود. همان‌طور که آنها نقاط قوت ما را می‌شناسند، ما نیز شناخت کاملی از توانایی‌های حریف داریم.»

اظهارات حسام حسن نشان می‌دهد کادر فنی مصر با نگاهی واقع‌بینانه به مصاف آرژانتین می‌رود و قصد دارد با حفظ نظم تاکتیکی و اعتمادبه‌نفس، شانس خود را برای خلق یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ امتحان کند.

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