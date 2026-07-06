به گزارش ایلنا، استقلال روزهای ابتدایی تمرینات پیش‌فصل را با نفرات محدود پشت سر گذاشته و غیبت بازیکنان ملی‌پوش، روند آماده‌سازی این تیم را تحت تأثیر قرار داده است. اکنون با پایان حضور تیم ملی در جام جهانی، تعدادی از این بازیکنان به جمع آبی‌پوشان بازخواهند گشت تا کادر فنی با ترکیب کامل‌تری تمرینات را دنبال کند.

صالح حردانی یکی از نخستین ملی‌پوشانی است که به تمرینات استقلال اضافه خواهد شد. این مدافع در جریان رقابت‌های جام جهانی در دو مسابقه برای تیم ملی به میدان رفت و حالا پس از پایان دوره استراحت، در اختیار کادر فنی قرار می‌گیرد.

امیرمحمد رزاقی‌نیا نیز دیگر بازیکن ملی‌پوش استقلال است که به جمع شاگردان سهراب بختیاری‌زاده بازمی‌گردد. اگرچه این هافبک جوان در جام جهانی فرصت بازی پیدا نکرد، اما حضور در فهرست تیم ملی تجربه ارزشمندی برای او محسوب می‌شود و اکنون تلاش خواهد کرد جایگاه خود را در ترکیب استقلال حفظ کند.

در سوی دیگر، وضعیت روزبه چشمی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. قرارداد کاپیتان استقلال به پایان رسیده و هنوز توافقی برای تمدید همکاری حاصل نشده است. چشمی که پیش از آغاز جام جهانی دچار مصدومیت شده بود، در طول این رقابت‌ها نیز فرصت حضور در میدان را پیدا نکرد.

رامین رضاییان نیز شرایط متفاوتی دارد. این بازیکن پس از پایان دوره حضور قرضی خود باید به استقلال بازگردد، اما آینده‌اش هنوز مشخص نیست. عملکرد موفق او در جام جهانی و انتشار شایعاتی درباره دریافت پیشنهاد از فوتبال اروپا، احتمال جدایی این بازیکن را افزایش داده است. همچنین گفته می‌شود بندی در قرارداد رضاییان وجود دارد که می‌تواند شرایط پایان همکاری را فراهم کند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، صالح حردانی و امیرمحمد رزاقی‌نیا از روز شنبه در تمرینات استقلال حاضر خواهند شد. در مقابل، مدیران باشگاه همچنان مذاکرات خود را با روزبه چشمی و رامین رضاییان برای تعیین تکلیف وضعیت قراردادی و ادامه همکاری دنبال می‌کنند. با اضافه شدن ملی‌پوشان و بازگشت بازیکنان خارجی، کادر فنی استقلال امیدوار است هرچه زودتر تمرینات را با ترکیب کامل‌تری برگزار کند.

با این حال بحث اصلی در خصوص آینده رامین رضاییان است که بعد از درخشش در جام جهانی گفته می‌شود، احتمالا در فصل آتی این تیم را همراهی نکند و سرنوشت خود را در اروپا دنبال کند.

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