رونمایی آدیداس از توپ مراحل پایانی جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، آدیداس روز دوشنبه از TRIONDA FINAL، توپ رسمی مسابقات نیمه‌نهایی، دیدار رده‌بندی و فینال جام جهانی ۲۰۲۶، رونمایی کرد. این توپ برای مهم‌ترین بازی‌های فوتبال ملی جهان طراحی شده است.

این توپ بر پایه مدل TRIONDA که در اکتبر ۲۰۲۵ معرفی شده بود، ساخته شده اما در عین حفظ مشخصات فنی، از طراحی کاملاً جدیدی بهره می‌برد. آدیداس برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی، به جای ارائه نسخه‌ای با رنگ متفاوت، طراحی اختصاصی ویژه مراحل پایانی مسابقات را در دستور کار قرار داده است.

طراحی TRIONDA FINAL از مسیر رسیدن به مهم‌ترین جام فوتبال جهان الهام گرفته است. رنگ طلایی بدنه، نمادی از جام قهرمانی جهان است و در کنار زمینه مشکی، هویتی متفاوت و ویژه به توپ بخشیده است. همچنین استفاده از رنگ‌های صورتی و قرمز، علاوه بر ایجاد جلوه‌ای پویا، هماهنگی بصری میان توپ و کفش‌های بازیکنان را نیز حفظ می‌کند.

در بخش گرافیکی توپ نیز نام چهار شهر میزبان مراحل پایانی رقابت‌ها، یعنی دالاس، آتلانتا، میامی و نیویورک/نیوجرسی، به‌صورت برجسته روی پنل‌های اصلی دیده می‌شود. نام سایر شهرهای میزبان جام جهانی نیز در المان‌های مثلثی طراحی توپ جای گرفته تا روایت کاملی از میزبانی این رقابت‌ها روی سطح توپ شکل بگیرد.

از نظر فنی، این توپ همان ساختار چهارپنلی، شکل پنل‌ها و پوشش سطحی نسخه اصلی TRIONDA را حفظ کرده تا عملکرد آن از نخستین بازی مسابقات تا فینال کاملاً یکسان باشد. درزهای عمیق‌تر و بافت ویژه سطح توپ نیز با هدف بهبود آیرودینامیک، افزایش پایداری در پرواز و دقت بیشتر طراحی شده‌اند.

علاوه بر این، TRIONDA FINAL به جدیدترین نسل فناوری Connected Ball آدیداس مجهز است؛ فناوری‌ای که اطلاعات توپ را به‌صورت لحظه‌ای در اختیار داوران قرار می‌دهد تا تصمیم‌گیری‌های مسابقه با دقت و سرعت بیشتری انجام شود و داده‌های فنی بیشتری نیز از جریان بازی ثبت شود.

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