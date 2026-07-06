لوئیس انریکه: امیدوارم اسپانیا دومین قهرمانی را جشن بگیرد

به گزارش ایلنا، لوئیس انریکه، سرمربی پاری‌سن‌ژرمن و سرمربی پیشین تیم ملی اسپانیا، در حاشیه مراسم رونمایی از «ساحل سبز» ال‌رینکونین که به نام او نام‌گذاری شده است، درباره دیدار حساس اسپانیا و پرتغال در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صحبت کرد.

این مربی اهل آستوریاس با اشاره به روند پیشرفت لاروخا گفت امیدوار است تیم ملی اسپانیا بتواند به دومین قهرمانی خود در تاریخ جام جهانی دست پیدا کند.

انریکه درباره تقابل اسپانیا و پرتغال در دالاس اظهار کرد: «منتظر یک مسابقه بسیار جذاب هستم. این بازی را در کنار پدر و مادرم تماشا خواهم کرد. من اهل پیش‌بینی نیستم، اما اگر اسپانیا پیروز شود، تعطیلات سه بازیکن پرتغالی پاری‌سن‌ژرمن زودتر آغاز خواهد شد.»

او با لحنی طنزآمیز به حضور چند بازیکن پرتغالی در ترکیب پاری‌سن‌ژرمن اشاره کرد و گفت حذف پرتغال باعث می‌شود آنها زودتر برای آغاز آماده‌سازی تیمش در آستانه دیدار سوپرجام اروپا در اختیار باشگاه قرار بگیرند.

لوئیس انریکه این صحبت‌ها را در جریان مراسم معرفی پروژه جدید «ساحل سبز ال‌رینکونین» در شهر خیخون مطرح کرد؛ پروژه‌ای در نوار ساحلی شرق این شهر که به افتخار او نام‌گذاری شده و قرار است به یکی از فضاهای تفریحی جدید منطقه تبدیل شود.

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