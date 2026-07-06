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انتقاد تند کلوپ از دخالت ترامپ: سیاست جایی در فوتبال ندارد

انتقاد تند کلوپ از دخالت ترامپ: سیاست جایی در فوتبال ندارد
کد خبر : 1809667
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یورگن کلوپ با انتقاد از گزارش‌های منتشرشده درباره دخالت دونالد ترامپ در تصمیم فیفا برای تعلیق محرومیت فولارین بالوگان، این اتفاق را «دیوانه‌وار» توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، یورگن کلوپ به گزارش‌هایی که از دخالت احتمالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تصمیم فیفا برای تعلیق محرومیت یک جلسه‌ای فولارین بالوگان حکایت دارد، واکنش تندی نشان داد و تأکید کرد سیاست نباید وارد فرآیندهای انضباطی فوتبال شود.

ماجرا از آنجا آغاز شد که فیفا پس از اخراج بالوگان در دیدار آمریکا مقابل بوسنی و هرزگوین، با استناد به ماده ۲۷ آیین‌نامه انضباطی، محرومیت یک جلسه‌ای این مهاجم را به حالت تعلیق درآورد؛ تصمیمی که به او اجازه داد در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی برابر بلژیک به میدان برود.

بالوگان پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR) با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد و در ابتدا تصور می‌شد طبق مقررات، محرومیت او قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. با این حال، فیفا پس از بررسی دوباره پرونده، محرومیت این بازیکن را برای مدت یک سال تعلیق کرد؛ اقدامی که واکنش‌های گسترده‌ای را در فوتبال جهان به همراه داشت، به‌ویژه پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر تماس ترامپ با جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، پیش از تغییر این تصمیم.

کلوپ در گفت‌وگو با شبکه Magenta TV درباره این موضوع گفت:«اگر واقعاً چنین اتفاقی افتاده باشد، کاملاً دیوانه‌وار است. این فوتبال ماست، نه فوتبال آن‌ها. این دو نفر که هیچ شناختی از فوتبال ندارند، نباید هیچ نقشی در چنین تصمیم‌هایی داشته باشند. آن صحنه کارت قرمز داشت و هیچ تردیدی در آن نیست. برای بالوگان متأسفم، چون عمدی در کار نبود، اما قانون، قانون است.»

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