بیانیه تند یوفا درمورد تصمیم فیفا درباره لغو محرومیت بالوگان
اتحادیه فوتبال اروپا با انتشار بیانیهای، تصمیم فیفا مبنی بر تعلیق محرومیت فولارین بالوگان را مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد که چنین اقدامی میتواند اصل برابری در اجرای قوانین و اعتبار رقابتهای جام جهانی را زیر سؤال ببرد.
به گزارش ایلنا، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) نسبت به تصمیم اخیر فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) درباره وضعیت فولارین بالوگان واکنش نشان داد. این تصمیم باعث شده مهاجم تیم ملی آمریکا مجوز حضور در دیدار مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل بلژیک را به دست آورد.
بالوگان در دیدار برابر بوسنی و هرزگوین به دلیل انجام یک خطای شدید با کارت قرمز مستقیم از زمین مسابقه اخراج شده بود و بر اساس مقررات، باید یک جلسه از همراهی تیمش محروم میشد. با این حال، اعتراض فدراسیون فوتبال آمریکا به این حکم پذیرفته شد و محرومیت این بازیکن به حالت تعلیق درآمد.
در روزهای گذشته گزارشهایی درباره نقش برخی مقامات سیاسی و ورزشی در تغییر این تصمیم منتشر شده است، اما فیفا تاکنون توضیح رسمی درباره این گمانهزنیها ارائه نکرده است.
در بیانیه یوفا آمده است: «تصمیم دیروز مبنی بر تعلیق یکساله و مشروطِ محرومیت خودکار یکجلسهای فولارین بالوگان، عبور از خط قرمز بود. فوتبال، مانند هر ورزش دیگری، به قوانینی متکی است که اساس رقابت منصفانه، صادقانه و شفاف را تشکیل میدهند. گاهی اوقات قوانین قابل تفسیر هستند، اما در این مورد خیر. حداقل تعلیق خودکار یک مسابقه پس از کارت قرمز، یک گزینه اختیاری نیست و نیازی به تصویب تصمیم یک نهاد ذیصلاح ندارد. این یک اصل نهفته در مقررات است که نمیتوان آن را مشمول استثنا کرد، چه برسد به اینکه در میانه یک تورنمنت باشد که چندین بازیکن دیگر در همان وضعیت بودهاند و مرتباً محرومیت خود را گذراندهاند.
وقتی قطعیت قوانین دیگر توسط متولیان آن تضمین نمیشود، تمامیت بازی در معرض خطر قرار میگیرد و اعتبار یک رقابت تضعیف میشود. به همین ترتیب، این تصمیم رویه و سابقهای را در این تورنمنت جاری ایجاد میکند که باعث میشود از این پس با موقعیتهای مشابه نیز رفتاری یکسان شود، موضوعی که در نهایت به ضرر مسابقات تمام خواهد شد.
فوتبال محبوبترین ورزش جهان است چون یک بازی زیباست و به دلیل اینکه در همه جا با قوانین یکسان بازی میشود، مورد اعتماد است. یک تورنمنت هرگز یک رویداد کاملاً مستقل نیست و اگر تورنمنت مورد نظر جام جهانی باشد، این قدرت را دارد که پیامدهای مثبت یا منفی بر کل بازی داشته باشد. ما ناباوری خود نسبت به چنین تصمیم بیسابقه، غیرقابل درک و غیرقابل توجیهی را ابراز میکنیم».
فدراسیون فوتبال بلژیک هم پس از اعلام این خبر از سوی فیفا، با انتشار بیانیهای نسبت به این تصمیم اعتراض و مراتب نگرانی خود را ابراز کرد. افرادی همچون یورگن کلوپ و وین رونی هم این تصمیم فیفا را زیر سؤال بردهاند.
تیمهای ملی آمریکا و بلژیک قرار است بامداد سهشنبه در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر یکدیگر صفآرایی کنند؛ دیداری که تصمیم اخیر فیفا، حاشیههای آن را بیش از پیش افزایش داده است.