ترامپ: اخراج بالوگان ناعادلانه بود؛ از فیفا خواستم تصمیمش را بازنگری کند

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره جنجال محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی فوتبال آمریکا، تأکید کرد برخورد این بازیکن با حریف به هیچ عنوان مستحق دریافت کارت قرمز نبوده است.

ترامپ گفت: «آن صحنه را دیدم و از ورزش هم سررشته دارم. اصلاً خطایی رخ نداد؛ فقط دو بازیکن با سرعت بالا در حال دویدن بودند و به شکل اتفاقی با هم برخورد کردند. هر دو بازیکن فوق‌العاده بودند و این تنها یک برخورد معمولی بود.»

او در ادامه با انتقاد از تصمیم داور اظهار کرد: «داور تصمیمی گرفت که هیچ‌کس انتظارش را نداشت. اگر سابقه او را بررسی کنید، نکات جالبی پیدا می‌شود، هرچند نمی‌خواهم جنجال ایجاد کنم.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین به قوانین داوری اشاره کرد و گفت: «مشکل این است که اجازه ندارند چنین صحنه‌هایی را با حرکت آهسته قضاوت کنند، چون همه‌چیز در اسلوموشن متفاوت به نظر می‌رسد. اگر صحنه را با سرعت واقعی ببینید، فقط دو بازیکن به هم برخورد کردند و بالوگان هیچ کار اشتباهی انجام نداد.»

ترامپ با تمجید از مهاجم تیم ملی آمریکا افزود: «بالوگان بهترین بازیکن ماست یا دست‌کم یکی از بهترین‌ها. ابتدا تصور نمی‌کردم کارت قرمز اهمیت زیادی داشته باشد، اما وقتی فهمیدم به خاطر آن بازی بعدی را هم از دست می‌دهد، واقعاً شوکه شدم.»

او ادامه داد: «اگر این اتفاق برای هر بازیکن دیگری هم رخ می‌داد، باز هم ناعادلانه بود، اما وقتی یکی از بهترین بازیکنانت را از مسابقه بعدی محروم می‌کنند، بی‌انصافی است. اینکه در همان مسابقه تنبیه شود یک موضوع است، اما محروم کردن او از دیدار بعدی اصلاً منطقی نیست.»

ترامپ در پایان تأکید کرد: «به همین دلیل از فیفا خواستم این تصمیم را دوباره بررسی کند.»

فیفا در نهایت با تعلیق محرومیت یک جلسه‌ای بالوگان، مجوز حضور او در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی برابر بلژیک را صادر کرد؛ تصمیمی که واکنش‌های گسترده‌ای را در محافل فوتبال به همراه داشت.

انتهای پیام/