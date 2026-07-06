چالش ویژه رونالدو برابر اسپانیا؛ ستاره پرتغال به دنبال شکستن طلسم «لاروخا»
کریستیانو رونالدو در آستانه دیدار حساس پرتغال و اسپانیا در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، بار دیگر مقابل یکی از دشوارترین رقبای دوران حرفهای خود قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو دوشنبه در دالاس، برای یازدهمین بار برابر تیم ملی اسپانیا به میدان خواهد رفت؛ دیداری که میتواند صعود پرتغال به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم بزند.
ستاره ۴۱ ساله پرتغال تاکنون در ۱۰ بازی مقابل اسپانیا تنها چهار گل زده که همه آنها در دو مسابقه به ثمر رسیدهاند؛ هتتریک فراموشنشدنی در تساوی ۳ بر ۳ دو تیم در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و تکگل او در فینال لیگ ملتهای اروپا ۲۰۲۵ که در نهایت با قهرمانی پرتغال همراه شد.
رونالدو پس از گلزنی در فینال لیگ ملتها به دلیل مصدومیت عضلانی زمین را ترک کرد، اما تیمش در ضربات پنالتی اسپانیا را شکست داد. پیش از آن نیز نمایش درخشان او در سوچی، یکی از ماندگارترین خاطرات تاریخ جام جهانی را رقم زد؛ جایی که با هتتریک خود، به تنهایی پرتغال را از شکست نجات داد.
سدریک سوارس، مدافع وقت پرتغال، درباره آن بازی به مارکا گفت:«کریستیانو فوقالعاده بود. سه گل زد و بار دیگر نشان داد که در بزرگترین مسابقات همیشه تفاوت را رقم میزند. هنوز ضربه ایستگاهی گل سوم او را بهخوبی به یاد دارم؛ لحظهای خارقالعاده بود.»
با این حال، تقابلهای رونالدو با اسپانیا همیشه برای او خوشایند نبوده است. او در یورو ۲۰۰۴ نخستین برد خود مقابل لاروخا را تجربه کرد، اما در جام جهانی ۲۰۱۰ با شکست برابر اسپانیا از رقابتها کنار رفت و دو سال بعد نیز در نیمهنهایی یورو ۲۰۱۲، پس از تساوی بدون گل، در ضربات پنالتی مغلوب این تیم شد؛ تورنمنتی که اسپانیا در هر دو مورد قهرمان آن شد.
آمار نیز نشان میدهد رونالدو برای نخستین گل خود مقابل اسپانیا، ۱۴ سال انتظار کشید. او پس از چهار بازی بدون گل، سرانجام در پنجمین تقابل خود و در جام جهانی ۲۰۱۸ موفق به باز کردن دروازه لاروخا شد.
با این وجود، اسپانیا همچنان یکی از تیمهایی است که رونالدو بیشترین گل را برابر آن به ثمر رسانده است. تنها لوکزامبورگ (۱۱ گل)، مجارستان (۹ گل)، لیتوانی (۷ گل)، سوئد (۷ گل)، ارمنستان (۷ گل)، آندورا (۶ گل)، لتونی (۵ گل) و سوئیس (۵ گل) آمار بالاتری نسبت به اسپانیا دارند.
رونالدو همچنین پیش از این دیدار از علاقه ویژه خود به اسپانیا سخن گفت و اظهار کرد:«رابطه بسیار خاصی با اسپانیا دارم. خانه، کسبوکار، دوستان و حتی بخش بزرگی از خانوادهام به این کشور مرتبط هستند.»
او در ادامه درباره حریف سنتی پرتغال افزود:«اسپانیا همیشه یکی از مدعیان قهرمانی است و روی کاغذ شاید شانس بیشتری داشته باشد، اما هر مسابقه داستان خودش را دارد. بازی مقابل اسپانیا را دوست دارم، چون همیشه دیدارهای جذابی از آب درمیآید. با این حال، احساس میکنم این بار ما برنده خواهیم شد.»