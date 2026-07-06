پایان جام جهانی برای ستاره مصدوم انگلیس
هافبک باتجربه انگلیس پس از مصدومیت در جریان جشن پیروزی مقابل مکزیک، به عمل جراحی نیاز دارد.
به گزارش ایلنا، جردن هندرسون دیگر قادر به همراهی تیم ملی انگلیس در ادامه جام جهانی نخواهد بود. این هافبک ۳۶ ساله به دلیل آسیبدیدگی شدید از ناحیه مچ دست، باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
هندرسون در جریان جشن پیروزی هیجانانگیز ۳ بر ۲ انگلیس مقابل مکزیک در مرحله یکهشتم نهایی، هنگام عبور از روی تابلوهای تبلیغاتی کنار زمین تعادل خود را از دست داد و به شکلی نامناسب روی زمین فرود آمد؛ اتفاقی که باعث آسیبدیدگی مچ دست او شد.
کاپیتان سابق لیورپول پس از انتقال با برانکارد و دریافت اکسیژن، راهی یکی از بیمارستانهای مکزیکوسیتی شد و برخلاف سایر شاگردان توماس توخل، به کمپ تمرینی انگلیس در کانزاسسیتی بازنگشت. یکی از اعضای کادرپزشکی تیم ملی نیز برای همراهی او در مکزیک ماند.
این اتفاق ضربهای بزرگ برای هندرسون محسوب میشود؛ بازیکنی که در دیدار برابر مکزیک روی نیمکت حضور داشت و به میدان نرفت. او تاکنون تنها یک بار در این جام جهانی بازی کرده بود و در دیدار مرحله گروهی مقابل پاناما، با حضور بهعنوان بازیکن تعویضی، نودمین بازی ملی خود را انجام داد.