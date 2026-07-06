بلاتکلیفی بازیکنان سنگال در سیاتل
اعضای کاروان سنگال پنج روز پس از حذف، همچنان در آمریکا سرگردان هستند.
به گزارش ایلنا، منابع نزدیک به اردوی تیم ملی سنگال به ESPN خبر دادهاند که بخشی از اعضای کاروان این تیم، پنج روز پس از شکست مقابل بلژیک و حذف از جام جهانی، همچنان در سیاتل بلاتکلیف ماندهاند و هنوز پروازی برای بازگشت آنها به داکار هماهنگ نشده است.
در حالی که بازیکنان و اعضای کادر فنی سرانجام صبح روز یکشنبه، با دو روز تأخیر نسبت به برنامه اولیه، آمریکا را ترک کردند، اعضای فدراسیون و کادر اجرایی هنوز هیچ زمان مشخصی برای بازگشت دریافت نکردهاند.
سنگال چهارشنبه گذشته در دیداری دراماتیک با نتیجه ۳ بر ۲ و پس از وقتهای اضافه برابر بلژیک شکست خورد. این در حالی بود که شاگردان پاپ تیاو تا چهار دقیقه مانده به پایان مسابقه با نتیجه ۲ بر صفر از حریف خود پیش بودند.
بلژیک با گلهای روملو لوکاکو و یوری تیلمانس در دقایق ۸۶ و ۸۹ بازی را به تساوی کشاند و مسابقه به وقتهای اضافه رفت. در نهایت نیز تیلمانس در دقیقه ۱۲۴ از روی نقطه پنالتی گل پیروزی را به ثمر رساند تا شیاطین سرخ راهی مرحله یکهشتم نهایی و دیدار با آمریکا شوند.
به گفته منابع حاضر در اردوی سنگال، قرار بود اعضای کاروان روز جمعه با یک پرواز اختصاصی که از سوی دولت این کشور تدارک دیده شده بود، آمریکا را ترک کنند، اما درست در آستانه حرکت به سمت فرودگاه به آنها اطلاع داده شد که هواپیما هنوز وارد سیاتل نشده است.
با وجود این اتفاق، هیچ توضیح رسمی درباره علت نرسیدن هواپیمای اختصاصی ارائه نشده است. با این حال، منابع ESPN معتقدند تغییرات کابینه دولت «باسیرو دیومایه فایه» که از ماه ژوئن آغاز شده، باعث ایجاد خلأ مدیریتی و اختلال در هماهنگیهای اداری شده است.
از سوی دیگر، برخی اعضای کاروان بر این باورند که مسئولان سنگال اساساً انتظار نداشتند تیم ملی در مرحله یکشانزدهم نهایی حذف شود. پس از پیروزی پرگل ۵ بر صفر مقابل عراق در آخرین دیدار مرحله گروهی، خوشبینی زیادی نسبت به ادامه حضور تیم وجود داشت و به همین دلیل، برنامهریزی لازم برای بازگشت زودهنگام انجام نشده بود. در نهایت، فدراسیون فوتبال سنگال با تهیه بلیت پروازهای تجاری، شرایط بازگشت بازیکنان را فراهم کرد.
فدراسیون فوتبال سنگال روز یکشنبه در بیانیهای اعلام کرد که یک پرواز اختصاصی با همکاری وزارت ورزش، صبح سهشنبه ساعت ۹:۱۵ به وقت محلی در داکار به زمین خواهد نشست، اما بررسی سامانه «فلایترادار» نشان میدهد که تاکنون چنین پروازی در فهرست پروازهای ورودی فرودگاه داکار ثبت نشده است.
همچنین ESPN گزارش داده است که هنوز برای همه اعضای غیر فنی کاروان، امکان خروج از آمریکا فراهم نشده و حتی محل اقامت آنها نیز تغییر کرده است. به دلیل پایان زمان رزرو هتل قبلی، اعضای کاروان ناچار شدند به یک هتل سهستاره منتقل شوند.
یکی از اعضای کاروان، در گفتوگو با ESPN، شرایط موجود را «احساس رهاشدگی» توصیف کرده، هرچند ابراز امیدواری کرده است که شاید از روز سهشنبه امکان بازگشت آنها به سنگال فراهم شود.