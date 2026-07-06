آرنه اشلوت در آستانه هدایت تیم ملی هلند
آرنه اشلوت، سرمربی سابق لیورپول، به اصلیترین گزینه هدایت تیم ملی هلند تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، آرنه اشلوت تنها چند ماه پس از جدایی از لیورپول، ممکن است هدایت تیم ملی کشورش را بر عهده بگیرد. رسانههای هلندی و اروپایی از او به عنوان یکی از جدیترین گزینههای جانشینی رونالد کومان یاد میکنند.
اشلوت از پایان ماه می و پس از آنکه مدیران لیورپول تصمیم گرفتند همکاری خود را با او پایان دهند و آندونی ایرائولا را به عنوان سرمربی جدید معرفی کنند، بدون تیم مانده است. این تصمیم پس از فصلی که پایینتر از انتظارات سپری شد، اتخاذ شد.
با این حال، به نظر میرسد جایگاه این مربی هلندی در فوتبال اروپا همچنان حفظ شده است. تیم ملی هلند نیز جام جهانی ۲۰۲۶ را با عملکردی ناامیدکننده پشت سر گذاشت و با شکست مقابل مراکش در مرحله یکشانزدهم نهایی از دور رقابتها کنار رفت؛ اتفاقی که در نهایت به پایان همکاری رونالد کومان با این تیم انجامید.
در صورت نهایی شدن این انتصاب، اشلوت ششمین سرمربی دائمی تیم ملی هلند در ۱۰ سال اخیر خواهد بود؛ آماری که نشاندهنده بیثباتی نیمکت این تیم در یک دهه گذشته است.
اشلوت شاید همچنان از نحوه پایان همکاریاش با لیورپول دلخور باشد. او اگرچه در فصل گذشته موفق به کسب جامی نشد، اما سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را برای قرمزها به دست آورد و تنها یک فصل قبل نیز این تیم را به قهرمانی لیگ برتر انگلیس رسانده بود.
با وجود اخراج از لیورپول، اعتبار حرفهای اشلوت همچنان خدشهدار نشده و علاقه فدراسیون فوتبال هلند به جذب او نیز گواه همین موضوع است.
فلوریان پلتنبرگ، خبرنگار سرشناس حوزه نقلوانتقالات، نیز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که مذاکرات میان اشلوت و مسئولان فوتبال هلند انجام شده و این مربی یکی از گزینههای اصلی هدایت تیم ملی است.
او در این باره نوشت:«آرنه اشلوت پس از استعفای رونالد کومان، یکی از نامزدهای هدایت تیم ملی هلند است. گزینههای دیگری نیز در حال بررسی هستند، اما اشلوت در فهرست نهایی قرار دارد.»