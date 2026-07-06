فیلیپه لوئیز سرمربی موناکو شد

به گزارش ایلنا، باشگاه موناکو روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد فیلیپه لوئیز به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شده است. این مربی برزیلی قراردادی دو ساله با باشگاه امضا کرده و جانشین سباستین پوکونولی شده است.

پوکونولی که در اکتبر ۲۰۲۵ جای آدی هوتر را روی نیمکت موناکو گرفته بود، اگرچه فصل را به پایان رساند، اما نتوانست انتظارات مدیران باشگاه را برآورده کند. موناکو در پایان فصل لیگ فرانسه با قرار گرفتن در رده هفتم، از کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا بازماند و فصل آینده باید در لیگ کنفرانس اروپا به میدان برود.

مدیران موناکو امیدوارند با حضور فیلیپه لوئیز، پروژه جدید باشگاه وارد مسیر موفقیت شود. این مربی ۳۹ ساله در سال‌های اخیر با هدایت فلامینگو عملکرد درخشانی از خود به جا گذاشت و به یکی از چهره‌های آینده‌دار مربیگری فوتبال جهان تبدیل شد.

لوئیز در دوران حضورش روی نیمکت فلامینگو، این تیم را در فصل ۲۵-۲۰۲۴ به قهرمانی کوپا لیبرتادورس رساند. او پس از هدایت فلامینگو در ۱۰۰ مسابقه، در سپتامبر ۲۰۲۵ از این باشگاه جدا شد تا اکنون نخستین تجربه مربیگری خود در فوتبال اروپا را آغاز کند.

سرمربی جدید موناکو که سابقه سال‌ها بازی در سطح اول فوتبال اروپا با پیراهن اتلتیکومادرید و چلسی را در کارنامه دارد، با امید بازگرداندن این تیم به جمع مدعیان فوتبال فرانسه و رقابت‌های اروپایی، کار خود را در ورزشگاه لوئی دوم آغاز خواهد کرد.

همچنین باشگاه موناکو اعلام کرد ایوان پالانکو به عنوان دستیار اول و دیوگو لینارس به عنوان مربی بدنساز، فیلیپه لوئیز را در کادرفنی این تیم همراهی خواهند کرد.

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