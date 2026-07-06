اتهام وین رونی به اینفانتینو در پرونده جنجالی بالوگان

به گزارش ایلنا، وین رونی به یکی از صریح‌ترین و پرصداترین چهره‌ها در قبال تعلیق یک‌ساله حکم محرومیت ناشی از کارت قرمز فولارین بالوگان تبدیل شده است؛ مهره‌ای که به خاطر اقداماتش در دیدار برابر بوسنی مجازات شده بود و این تعلیقِ حکم اکنون به او اجازه می‌دهد تا در مرحله بعدی به مصاف بلژیک برود. مهاجم پیشین تیم ملی انگلستان به شدت از جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، انتقاد کرد.

رونی در خصوص این پرونده جنجالی که جهان را در شوک فرو برده و بر اساس گزارش رسانه‌های مختلف، پس از تماس مستقیم کاخ سفید با فیفا اتخاذ شده است، این‌چنین اظهار نظر کرد: «من فکر می‌کنم این یک رسوایی مطلق است، واقعاً همین‌طور فکر می‌کنم... آنچه شرم‌آور است این است که آن‌ها محرومیت او را برای یک سال به حالت تعلیق درآوردند. اینفانتینو باید از این بابت خجالت بکشد زیرا این تصمیم، روح ورزشی بازی‌ها را کاملاً زیر سوال می‌برد.»

حمله رونی به بدعت خطرناک فیفا

از سوی دیگر، رونی محرومیت سه‌جلسه‌ای خود در جریان مسابقات یورو ۲۰۱۲ را یادآوری کرد و گفت اگر آن‌ها به این نتیجه رسیده بودند که اقدام بالوگان مستحق دریافت کارت قرمز نبوده است، می‌توانستند جریمه را به طور کامل لغو کنند، نه اینکه حکم محرومیت او را برای ۱۲ ماه تعلیق کنند.

در طرف مقابل، تیری آنری و زلاتان ابراهیموویچ در گفتگو با رسانه آمریکایی فاکس اسپورت، ابراز خشنودی و خوشحالی خود را از این تصمیم اعلام کردند؛ چرا که هر دوی آن‌ها معتقدند بالوگان به هیچ وجه مستحق دریافت کارت قرمز نبوده است و از اینکه او می‌تواند در دیدار حساس مرحله یک‌هشتم نهایی به میدان برود، ابراز رضایت کردند.

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