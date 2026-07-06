اقرار تلخ ستاره ناامید
شجاعت وینیسیوس پس از فاجعه حذف سلسائو
فوقستاره شماره ۷ تیم ملی برزیل، پس از حذف زودهنگام و ناباورانه این تیم در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، با شجاعت در میکسدزون ورزشگاه حاضر شد و صراحتاً به تقصیر بازیکنان و عملکرد نادرست تیمی اعتراف کرد.
به گزارش ایلنا، وینیسیوس جونیور صراحتاً به اشتباه خود اعتراف کرد. شماره هفت برزیل یکی از معدود بازیکنانی بود که پس از حذف تلخ سلسائو به دست نروژ، در میکسدزون ورزشگاه لب به سخن گشود. این مهاجم به دلیل مرتکب شدن خطای پنالتی در نیمه اول به شدت تحت فشار و انتقاد قرار داشت؛ با این حال، او این حادثه را کماهمیت جلوه داد و تمرکز خود را روی آینده معطوف کرد.
عذرخواهی هفت محبوب از هواداران مغموم
وینیسیوس در میکسدزون پس از حذف تیمش گفت: «پذیرش حذف همیشه سخت است. طعم تلخ حذف همواره لحظه حساس و شکنندهای محسوب میشود. در حال حاضر به خاطر نحوه پیش رفتن مسابقه کلمات کمی برای بیان دارم، زیرا در مسابقهای که شدیداً به برد در آن نیاز داشتیم، کارهای درست را انجام ندادیم. از هوادارانمان که یکبار دیگر به ما ایمان داشتند عذرخواهی میکنم. من از تلاش برای بازگرداندن برزیل به اوج دست نخواهم کشید.»
او در خصوص ضربه پنالتی موضع قاطع و محکمی داشت؛ این یک تصمیم از سوی کارلو آنچلوتی بود و او نیز به عنوان بازیکن، تنها از دستورات پیروی کرده است. علاوه بر این، او پیام حمایتی ویژهای را برای برونو گیمارش، پنالتیزنی که این ضربه سرنوشتساز را از دست داد فرستاد و ابراز امیدواری کرد که این اشتباه از نظر روحی و روانی روی او تأثیر منفی نگذارد، هرچند که ظاهراً این اتفاق افتاده است.
حمایت تمامقد وینی از مغضوب بزرگ
این مهاجم در پایان صحبتهایش خاطرنشان کرد: «هیچ بحث و جدلی در کار نبود. سرمربی برونو را برای زدن پنالتی انتخاب کرد. همه بازیکنان هر روز تمرین میکنند و او برونو را برگزید. من هرگز از آن دسته بازیکنانی نبودهام که فقط به دنبال گلزنی و بهترین شدن در تورنمنت باشم. من برای تیم بازی میکنم و گزینه مناسب برای آن لحظه، شلیک برونو بود. متأسفانه او ضربهاش را از دست داد. فوتبال همین است؛ ما باید سرهایمان را بالا نگه داریم. با وجود این اتفاق، برای برونو به خاطر تورنمنتی که پشت سر گذاشت آرزوی بهترینها را دارم. متأسفانه او با این پنالتی بدنام و خراب خواهد شد.»
در پی این مسابقه و وداع تلخ با جام جهانی، کاروان برزیل اعلام کرد که بازیکنانش ظرف مدت دو روز آینده جام جهانی را ترک خواهند کرد. اعضای تیم ملی برزیل سهشنبه آینده با یک پرواز چارتر به کشورشان بازخواهند گشت و بازیکنان پیش از پیوستن دوباره به باشگاههای خود، برای سپری کردن دوران تعطیلات آزاد خواهند بود.