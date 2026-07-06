ادامه مذاکرات استقلال با آسانی برای حل اختلاف مالی
با وجود پرداخت بخش عمده مطالبات یاسر آسانی از سوی باشگاه استقلال، اختلافی محدود بر سر بخشی از مبلغ قرارداد این بازیکن همچنان پابرجاست و قرار است در نشستی میان طرفین درباره این موضوع تصمیمگیری شود.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که مدیران باشگاه استقلال اعلام کردهاند تمامی تعهدات اصلی مالی خود در قبال یاسر آسانی را انجام دادهاند، این بازیکن آلبانیایی معتقد است هنوز بخش اندکی از مطالباتش پرداخت نشده و خواهان تسویه کامل قرارداد خود است.
بر اساس پیگیریها، آسانی پس از بازگشت به تهران و حضور در تمرینات استقلال، در گفتوگو با مدیران باشگاه اعلام کرده حدود پنج درصد از مبلغ قراردادش همچنان باقی مانده و انتظار دارد این بخش نیز به حساب او واریز شود.
علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، درباره این اختلاف توضیح داده است که مبلغ مورد بحث مربوط به سهمی از قرارداد بازیکنان است که طبق روال فوتبال ایران بابت حق فدراسیون و سازمان لیگ از سوی باشگاه پرداخت میشود. به گفته او، این سازوکار در فوتبال داخلی امری متداول است، اما برای بازیکنان خارجی چندان قابل قبول نیست و همین موضوع منشأ اختلاف میان دو طرف شده است.
در همین راستا، مسئولان استقلال از یاسر آسانی خواستهاند پس از پایان تعطیلات در جلسهای مشترک حضور پیدا کند تا درباره جزئیات این اختلاف مالی گفتوگو شود. هدف باشگاه، ارائه توضیحات درباره نحوه محاسبه این مبلغ و رسیدن به توافقی نهایی برای پایان دادن به این پرونده است.