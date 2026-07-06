رسمی: ساندرو تونالی به تاتنهام پیوست
تاتنهام روز دوشنبه از جذب ساندرو تونالی، هافبک ایتالیایی، از نیوکاسل خبر داد. این انتقال که به مبلغی در حدود ۱۰۰ میلیون پوند (معادل ۱۳۳.۴ میلیون دلار) میرسد، میتواند به رکورد باشگاه تبدیل شود.
به گزارش ایلنا، این هافبک ۲۶ ساله با عقد قراردادی سه ساله به تیم شمال لندن پیوسته است. طبق گزارش بیبیسی، مبلغ اولیه این انتقال ۹۲.۵ میلیون پوند بوده و ۷.۵ میلیون پوند دیگر بهعنوان پاداشهای احتمالی در نظر گرفته شده است.
تونالی در بیانیهای که در وبسایت تاتنهام منتشر شد، گفت: «من بسیار خوشحالم که اینجا هستم. نزدیک به دو ساعت با سرمربی (روبرتو دی زربی) درباره باشگاه، هواداران، استادیوم و فوتبالمان صحبت کردم. این گفتگو مانند جادو بود زیرا بلافاصله فهمیدم که باید برای تاتنهام قرارداد ببندم.»
دی زربی، سرمربی تاتنهام، تونالی را بازیکنی «ویژه» و امضای بزرگ برای باشگاه توصیف کرد.
تونالی پس از سه فصل حضور در نیوکاسل به تاتنهام میپیوندد. او در جولای ۲۰۲۳ با مبلغ ۵۵ میلیون پوند از آث میلان به نیوکاسل پیوسته بود و در این مدت ۱۱۰ بازی برای مگپایز انجام داد. او بخشی از تیمی بود که دو فصل پیش عنوان نخستین جام بزرگ باشگاه را پس از ۷۰ سال کسب کرد و قهرمان کارابائو کاپ شد.
با این حال، زمان او در استادیوم سنت جیمز با یک محرومیت جهانی ۱۰ ماهه بهدلیل قمار بر روی فوتبال تحتالشعاع قرار گرفت. فدراسیون فوتبال ایتالیا در اکتبر ۲۰۲۳ بهدلیل نقض قانونی که بازیکنان را از شرطبندی بر روی رویدادهای فوتبال ممنوع میکند، تونالی را مجازات کرد.
در ماه می ۲۰۲۴، تونالی پس از پذیرش نقض قوانین شرطبندی فدراسیون فوتبال انگلیس، با یک محرومیت دو ماهه معلق مواجه شد.
تونالی تاکنون ۳۲ بار برای تیم ملی ایتالیا به میدان رفته و چهار گل به ثمر رسانده است.
پس از اینکه تاتنهام فصل گذشته بهطور ناامیدکنندهای از سقوط به دسته پایینتر فرار کرد، این باشگاه تونالی را بهعنوان سومین خرید پرهزینه خود در فصل نقل و انتقالات معرفی کرده است. پیش از این، ماتئوس فرناندز از وستهام سقوط کرده با مبلغ ۸۵ میلیون پوند و مدافع هلندی، یان پل ون هکه، با مبلغ ۵۲ میلیون پوند به تاتنهام پیوسته بودند.
این انتقالات پرهزینه نشاندهنده تغییر استراتژی تاتنهام است، چرا که این باشگاه در دوران ریاست دنیل لوی، ساختار حقوقی سختگیرانهای را دنبال میکرد.