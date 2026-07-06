آینده سپاهان و اخباری در وضعیت نامشخص
باشگاه سپاهان در چارچوب سیاستهای مالی خود برای فصل جدید لیگ برتر، مذاکراتی را با برخی بازیکنان آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا، مدیران باشگاه سپاهان با هدف مدیریت هزینههای فصل پیشرو، برنامه کاهش تعهدات مالی را در دستور کار قرار دادهاند و در همین راستا با تعدادی از بازیکنان درباره اصلاح قرارداد یا پایان همکاری وارد مذاکره شدهاند.
یکی از مهمترین موضوعات مربوط به خط دروازه این تیم است. سپاهان فصل گذشته با جذب سیدحسین حسینی و محمدرضا اخباری، دو دروازهبان باتجربه فوتبال ایران، سرمایهگذاری قابل توجهی انجام داد. هر دو گلر قرارداد خود را برای فصل آینده نیز حفظ کردهاند، اما گفته میشود ادامه همکاری همزمان با این دو دروازهبان از نظر مالی برای باشگاه دشوار است.
بر همین اساس، محرم نویدکیا پس از بررسی شرایط فنی تیم، خواهان حفظ سیدحسین حسینی شده و به همین دلیل مسئولان باشگاه مذاکراتی را با محمدرضا اخباری برای کاهش مبلغ قرارداد یا دستیابی به توافقی جهت پایان همکاری آغاز کردهاند.
اخباری که در نیمفصل گذشته به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه زانو تحت عمل جراحی قرار گرفت، اکنون دوران درمان را پشت سر گذاشته و تمرینات اختصاصی خود را برای بازگشت به میادین آغاز کرده است. با این حال، غیبت او در تمرینات سپاهان نشان میدهد که وضعیت همکاریاش با این باشگاه هنوز تعیین تکلیف نشده است.
گفته میشود گفتوگوهای دو طرف همچنان ادامه دارد و تصمیم نهایی درباره آینده این دروازهبان در روزهای آینده مشخص خواهد شد.
در همین حال، تغییرات در خط دروازه سپاهان به این موضوع محدود نمیشود. نیما میرزازاد که فصل گذشته به صورت قرضی برای مس رفسنجان به میدان رفت، پس از رایزنی با مدیران باشگاه قرارداد خود را فسخ کرده است. همچنین سیدحسین حسینی نیز پس از بازگشت از اردوی تیم ملی و با هماهنگی کادر فنی، چند روزی در مرخصی به سر میبرد و هنوز به تمرینات تیم اضافه نشده است؛ شرایطی که باعث شده سپاهان در روزهای اخیر تمرینات خود را بدون حضور دروازهبانان اصلی برگزار کند.