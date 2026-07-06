شلیک به قلب هواداران پس از نبرد جنجالی مکزیک و انگلیس
شادی هواداران فوتبال پس از مسابقه حساس مکزیک و انگلستان در جام جهانی، با وقوع تیراندازیهای خونین در چندین نقطه از ایالات متحده و مکزیک به فاجعهای هولناک تبدیل شد و چندین مجروح بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا، گزارشهای دریافتی از ایالات متحده حاکی از آن است که تیراندازیهای هولناکی در سه نقطه مختلف از شهر لسآنجلس رخ داده که بر اثر آن چهار نفر به شدت مجروح شدهاند. به گفته مقامات امنیتی، این حادثه خونین دقیقاً در نزدیکی محل تجمع و ازدحام مردمی در خیابانها، پس از پایان مسابقه جام جهانی میان مکزیک و انگلستان به وقوع پیوسته است. کلانتری لسآنجلس اعلام کرد که هر چهار مجروح این حادثه سریعاً به بیمارستان منتقل شدهاند، اما مقامات هنوز جزئیاتی از وضعیت سلامتی یا وخامت حال آنها منتشر نکردهاند.
همزمان با این فاجعه در آمریکا، موج خشونتها به خاک مکزیک نیز کشیده شد و ایالت وراکروز را در شوک فرو برد. تنها دقایقی پس از شکست تلخ و حذف تیم ملی مکزیک مقابل انگلستان، مردان مسلح ناشناس وارد یک کافه به نام "El Congelador" شدند و بیمهابا به سمت مشتریان حاضر در محل آتش گشودند. بر اساس گزارشهای اولیه، چندین نفر در این حادثه مرگبار به شدت مجروح شدهاند و حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است.
پلیس کلانشهر لسآنجلس و نیروهای امنیتی فدرال مکزیک بلافاصله تحقیقات گسترده خود را برای شناسایی مهاجمان و بررسی ارتباط مستقیم این انگیزههای تجدید خصومت با نتایج مسابقه آغاز کردهاند. این حوادث ناگوار بار دیگر سایه سنگین هولیگانیسم و خشونتهای خیابانی را بر بزرگترین رویداد فوتبالی جهان انداخت و تدابیر امنیتی را در شهرهای میزبان به بالاترین سطح ممکن رساند.