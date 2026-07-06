تعظیم مهندس آلمانی به پادشاه جدید سهشیرها
کامنت ویژه کروس برای بلینگام جنجال به پا کرد
جود بلینگام با درخشش بینظیر و گلزنی درخشان خود، تیم ملی انگلستان را یکتنه به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رساند تا تحسین همگان، از جمله همتیمی سابق و اسطوره رئال مادرید را برانگیزد.
به گزارش ایلنا، جود بلینگام با به ثمر رساندن دو گل سرنوشتساز و تماشایی در نبرد حساس مقابل مکزیک در ورزشگاه آزتکا، جواز صعود سهشیرها به جمع هشت تیم پایانی جام جهانی را امضا کرد. پس از پایان این مسابقه دراماتیک، فوقستاره انگلیسی عکسی از نمای پشت پیراهن شماره ۱۰ خود در مواجهه با هواداران پرشور منتشر کرد که به سرعت در فضای مجازی وایرال شد. این پست اینستاگرامی خیلی زود به محلی برای ابراز ارادت بزرگان فوتبال دنیا به این ستاره جوان تبدیل شد.
در میان خیل عظیم واکنشها، کامنت تونی کروس، هافبک افسانهای و سابق رئال مادرید، بیش از هر چیز دیگری توجه رسانهها را به خود جلب کرد.
مهندس آلمانی که سالها در بالاترین سطح فوتبال دنیا درخشیده، در واکنش به نمایش بینقص همتیمی سابقش نوشت: "Big time Player" (بازیکن بازیهای بزرگ). این تمجید ویژه از سوی کروس نشان میدهد که بلینگام نهتنها رهبر جدید نسل طلایی انگلستان است، بلکه حالا به آن پختگی لازم رسیده که در سختترین و فشردهترین روزهای جام جهانی، بار سنگین موفقیت یک کشور را به تنهایی روی دوش بکشد.