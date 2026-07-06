بند فسخ یک میلیون یورویی قرارداد خلیفه با استقلال واقعیت دارد؟
در روزهای اخیر انتشار اخباری درباره قرارداد محمد خلیفه با استقلال، واکنشهای زیادی را در فضای نقلوانتقالات فوتبال ایران به دنبال داشته است.
به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر اخباری درباره وجود بند فسخ یک میلیون یورویی در قرارداد احتمالی محمد خلیفه با استقلال منتشر شده بود؛ موضوعی که حالا اطلاعات جدید، روایت متفاوتی از آن ارائه میدهد.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، خبر مربوط به درج بند فسخ یک میلیون یورویی در قرارداد این دروازهبان صحت ندارد و مفاد درج شده در قرارداد درباره این بخش از قرارداد، با واقعیت همخوانی ندارد.
همچنین پیگیریها نشان میدهد مذاکرات استقلال با محمد خلیفه در چارچوب برنامههای نقلوانتقالاتی باشگاه انجام شده، اما بخشی از جزئیات مالی مطرحشده در روزهای اخیر، از جمله رقم ادعایی بند فسخ، صرفاً در حد گمانهزنی بوده و مبنای واقعی ندارد.