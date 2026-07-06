بیانیه رسمی اتحادیه فوتبال اروپا در مورد بخشش جنجالی بالوگان

به گزارش ایلنا، تصمیم جنجالی و بی‌سابقه فیفا مبنی بر لغو محرومیت فولارین بالوگان، ستاره خط حمله تیم ملی آمریکا، موجی از اعتراض‌ها را در محافل بین‌المللی فوتبال به راه انداخته است. در همین راستا، اتحادیه فوتبال اروپا با اتخاذ موضعی سرسختانه، به این اقدام واکنش نشان داد.

متن کامل بیانیه رسمی یوفا به شرح زیر است:

«تصمیمی که روز گذشته اتخاذ شد تا اعمال محرومیت خودکار و یک‌جلسه‌ای ناشی از کارت قرمزِ نشان‌داده‌شده به فولارین بالوگان را برای یک دوره آزمایشی یک‌ساله به حالت تعلیق درآورد، از یک خط قرمز عبور کرد.

فوتبال، مانند هر ورزش دیگری، توسط قوانینی اداره می‌شود که پایه و اساس یک رقابت عادلانه، صادقانه و شفاف را تشکیل می‌دهند. گاهی اوقات، قوانین پتانسیل تفسیر شدن را دارند؛ اما در این مورد خاص، چنین نیست. محرومیت خودکار حداقل یک‌جلسه‌ای پس از دریافت کارت قرمز، یک گزینه اختیاری و سلیقه‌ای نیست و برای اعمال آن نیازی به تصمیم‌گیری از سوی یک نهاد ذی‌صلاح وجود ندارد. این اصل صراحتاً در مقررات گنجانده شده است و هیچ استثنایی را نمی‌پذیرد، به‌ویژه در میانه یک تورنمنت که بازیکنان دیگر نیز خود را در شرایط مشابهی دیده‌اند و محرومیت‌های خود را به طور منظم سپری کرده‌اند.

هنگامی که مسئولان اجرای قوانین در انجام وظیفه خود ناموفق عمل می‌کنند، سلامت بازی به خطر می‌افتد و اعتبار رقابت‌ها مخدوش می‌شود. علاوه بر این، این تصمیم یک بدعت و پیشینه را در تورنمنت فعلی ایجاد می‌کند که در آن موقعیت‌های مشابه از این پس نیاز به رفتاری یکسان خواهند داشت، که این امر به ضرر کل مسابقات خواهد بود.

فوتبال محبوب‌ترین ورزش جهان است زیرا بازی زیبایی است و از اعتماد گسترده‌ای برخوردار است، چرا که در همه جا با قوانین یکسانی بازی می‌شود. یک تورنمنت هرگز یک رویداد ایزوله و جدا افتاده نیست و وقتی صحبت از جام جهانی می‌شود، این رویداد قدرت ایجاد پیامدهای مثبت یا منفی برای کل فوتبال را دارد.

ما ناباوری و شگفتی خود را از چنین تصمیم بی‌سابقه، غیرقابل درک و غیرقابل توجیهی ابراز می‌کنیم.»

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