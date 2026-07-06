شبیخون کهکشانیها به تاریخ فوتبال
رئال مادرید در یک قدمی شکستن رکورد جاودانه بارسا و بایرن
ستارههای رئال مادرید با درخشش خیرهکننده در جام جهانی ۲۰۲۶، تا اینجای کار ۱۶ گل به ثمر رساندهاند و حالا تنها با زدن ۳ گل دیگر، تاریخیترین رکورد گلزنی باشگاهی در ادوار جام جهانی را به نام خود ثبت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید مقتدرانه عنوان گلزنترین باشگاه جام جهانی ۲۰۲۶ را یدک میکشد. بازیکنان این تیم تا این مرحله از رقابتها موفق شدهاند ۱۶ بار دروازه رقبای خود را باز کنند؛ آماری شگفتانگیز که رکورد تاریخ این باشگاه اسپانیایی را جابهجا کرده است.
کهکشانیها با این ۱۶ گل، اکنون با رکورد تاریخی بارسلونا در جام جهانی ۱۹۹۴ برابر شدهاند. جاهطلبی مادریدیها به همینجا ختم نمیشود.
ستارههای رئال تنها به ۲ گل دیگر نیاز دارند تا به رکورد ۱۸ گلِ باشگاههای پاریسنژرمن، بایرن مونیخ و بوداپست هونود برسند و با زدن ۳ گل دیگر، به تنهایی بر قله تاریخ فوتبال تکیه بزنند و رکورد جهانی جدیدی را خلق کنند.
نکته شگفتانگیز این است که با توجه به حضور پرتعداد مهرههای تهاجمی رئال مادرید در ترکیب تیمهای مدعی راهیافته به مراحل پایانی، جابهجایی این آمار در بازیهای آینده بسیار محتمل به نظر میرسد. این دستاورد بینظیر، بار دیگر استراتژی خرید ستارههای تاثیرگذار توسط مدیریت این باشگاه را در بالاترین سطح فوتبال دنیا به اثبات میرساند.