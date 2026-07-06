به گزارش ایلنا، مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ امشب شاهد یکی از جذاب‌ترین و حساس‌ترین مسابقات خود خواهد بود؛ جایی که دو رقیب سنتی فوتبال اروپا، اسپانیا و پرتغال، برای کسب تنها یک بلیت صعود به جمع هشت تیم برتر جهان به مصاف یکدیگر می‌روند.

تیم ملی اسپانیا با آمادگی بالا پا به این دیدار می‌گذارد. شاگردان لوئیس دلافوئنته پس از پیروزی قاطع ۳ بر صفر مقابل اتریش، بهترین نمایش خود در این دوره از رقابت‌ها را ارائه کردند. در آن مسابقه میکل اویارسابال دو بار گلزنی کرد و پدرو پورو نیز دیگر گل لاروخا را به ثمر رساند.

درخشش اونای سیمون نیز یکی دیگر از نقاط قوت اسپانیا بوده است. سنگربان لاروخا با ثبت ۵۱۹ دقیقه کلین‌شیت، رکورد تاریخی والتر زنگا در جام جهانی را پشت سر گذاشته و با اعتمادبه‌نفس بالایی آماده رویارویی با خط حمله پرتغال است.

در سوی مقابل، پرتغال پس از عبور دشوار از کرواسی به این مرحله رسیده است. شاگردان روبرتو مارتینس در دیداری پرحاشیه، با گل‌های کریستیانو رونالدو از روی نقطه پنالتی و گونچالو راموس در وقت‌های تلف‌شده، شکست را با پیروزی ۲ بر یک عوض کردند و راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شدند.

آن مسابقه با تصمیمات متعدد کمک‌داور ویدئویی همراه بود و دو گل کرواسی نیز مردود اعلام شد. با این حال، مارتینس پس از بازی تأکید کرد تیمش با شخصیت و روحیه جنگندگی توانسته جواز صعود را کسب کند.

تمام نگاه‌ها در این دیدار به کریستیانو رونالدو دوخته شده است؛ ستاره ۴۱ ساله پرتغال که احتمالاً آخرین جام جهانی دوران حرفه‌ای خود را تجربه می‌کند و همچنان امیدوار است تنها جام مهمی را که در کارنامه‌اش وجود ندارد، به دست آورد. تقابل او با اسپانیای آماده، بدون تردید یکی از تماشایی‌ترین نبردهای جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.

ترکیب احتمالی اسپانیا: سیمون، پورو، کوبارسی، لاپورت، کوکوریا، رودری، پدری، اولمو، یامال، آلکس باِنا، میکل اویارسابال

ترکیب احتمالی پرتغال: کاستا، کانسلو، روبن دیاز، ایناسیو، نونو مندز، ویتینیا، ژوائو نوس، برناردو سیلوا، برونو فرناندز، نتو و رونالدو.

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