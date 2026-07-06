شبیخون ویروس مرموز
ستارههای کلمبیا در آستانه نبرد بزرگ زمینگیر شدند
اردوی تیم ملی کلمبیا در آستانه دیدارهای حساس خود با بحران شدید شیوع یک ویروس آنفولانزای سخت مواجه شده و چندین ستاره کلیدی این تیم از جمله خامس رودریگز را به شدت بیمار و کادر فنی را نگران کرده است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی کلمبیا کل کشور را غرق در شور و هیجان کرده و مردم این کشور بار دیگر امیدوارند تا تماشاگر یک دستاورد بزرگ و تاریخی در جام جهانی باشند. با این حال، تریکالر در حال حاضر شرایط بهداشتی و پزشکی نسبتاً حساس و نگرانکنندهای را در اردوی خود تجربه میکند. رسانههای محلی در روزهای گذشته گزارش داده بودند که یک ویروس در رختکن کلمبیا شایع شده و چندین بازیکن این تیم را تحت تاثیر قرار داده است.
نستور لوزانو، سرمربی تیم، شخصاً توضیح داد که برخی از بازیکنان پیش از مسابقه برابر غنا دچار ناراحتی و افت بدنی شده بودند و خامس رودریگز نیز پس از بازی این موضوع را تایید کرد. کاپیتان کلمبیا در این باره گفت: «یک ویروس در اردو شایع شده که واقعاً سخت و طاقتفرسا است. بسیاری از ما درگیر آن شدهایم و این مسئله را حس میکنیم.»
با وجود این مشکلات، خامس با ابراز این موضوع که تیم توانسته با وجود این چالش بزرگ از این مرحله عبور کند، تلاش کرد تا روحیه خوشبینی و انگیزه را به همتیمیهایش تزریق کند.
رقص کابوس «ویروس شتر» اینبار در اردوی کلمبیا
این اولین بار نیست که چنین اتفاقی در تاریخ جام جهانی رخ میدهد. در دوره قبلی این تورنمنت در قطر نیز ویروس معروف به «ویروس شتر» به شدت بدنام و جنجالی شد و به ویژه تیم ملی فرانسه را به شدت تحت تاثیر قرار داد؛ به طوری که نه اوپامکانو و نه رابیو نتوانستند حتی یک دقیقه در دیدار نیمهنهایی سال ۲۰۲۲ مقابل مراکش بازی کنند. فرانسویها تنها تیم آسیبدیده نبودند، چرا که بازیکنانی از هلند، برزیل و سوئیس نیز در طول اقامت خود در این کشور آسیایی از علائمی شبیه به آنفولانزا رنج میبردند.
این یک بحران جدی است که کادر پزشکی تیم ملی کلمبیا باید هرچه سریعتر آن را حل و فصل کند، چرا که آنها همین سهشنبه باید در یک دیدار مرحله یکهشتم نهایی که نوید یک نبرد جذاب و هیجانانگیز را برای هر دو تیم میدهد، به مصاف سوئیس بروند.
کوردوبا ادامه جام جهانی را از دست داد
جان کوردوبا، مهاجم تیم ملی کلمبیا، در جریان دیدار برابر غنا به دلیل مشکلات عضلانی مجبور شد خیلی زود و پیش از موعد زمین بازی را ترک کند. نحوه خروج او از میدان به شدت نگرانکننده بود و در نهایت تاریکترین پیشبینیها به واقعیت تبدیل شد: او ادامه این تورنمنت بزرگ را به طور کامل از دست خواهد داد.
آزمایشهای پزشکی دقیق نشان دادهاند که مهاجم باشگاه کراسنودار دچار پارگی در عضله نزدیککننده (اداکتور) پای چپ خود شده است. انتظار میرود این آسیبدیدگی شدید او را حداقل به مدت چهار هفته از میادین دور نگه دارد. از این رو، نستور لوزانو برای ادامه مسیر دیگر این مهاجم تند و تیز را در اختیار نخواهد داشت.
حالا نوبت به لوئیس سوارز، مهاجم باشگاه اسپورتینگ رسیده است. بازیکن سابق گرانادا و ساراگوسا، در ترکیب تیم ملی به میدان رفت، اما او هنوز موفق به ثمر رساندن هیچ گلی در این دوره از جام جهانی نشده است. او حالا یک فرصت طلایی دیگر در نبرد حساس مقابل سوئیس خواهد داشت تا تواناییهای خود را اثبات کند.