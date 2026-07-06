ترکیب احتمالی بلژیک
آرایش جنگی شیاطین سرخ برای شکار عقابها
رودی گارسیا، سرمربی تیم ملی بلژیک، با اتکا به ستارههای باسابقه و باذکاوت خود، با استفاده از یک چیدمان هجومی و محکم میخواهد در نبرد حثیتی مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی، با مهار سرعت یانکیها مسیر صعود را هموار کند.
به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین گمانهزنیها، تیم ملی بلژیک برای مسابقه حساس خود در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی مقابل ایالات متحده آمریکا، احتمالاً با یکی از دو آرایش ۱-۳-۲-۴ یا ۳-۳-۴ وارد زمین خواهد شد. رودی گارسیا، سرمربی شیاطین سرخ، برای این نبرد سرنوشتساز به شدت روی بازیکنان باسابقه و ستارههای باتجربه خود حساب باز کرده است.
ترکیب احتمالی تیم ملی بلژیک
دروازهبان: تیبو کورتوا
مدافعان: تیموتی کاستانیه (دفاع راست)، براندون مشله (دفاع وسط)، آرتور تئاتر (دفاع وسط)، ماکسیم دکویپر (دفاع چپ)
هافبکها: یوری تیلمنز (هافبک دفاعی)، نیکلاس راسکین یا هانس واناکن (هافبک دفاعی)، کوین دیبروینه (هافبک هجومی)
مهاجمان: لئوناردو تروسار (بال راست)، جرمی دوکو (بال چپ)، روملو لوکاکو یا شارل دکتلار (مهاجم نوک)
اخبار کلیدی و جزئیات انتخاب بازیکنان
دو راهی بزرگ در خط حمله: روملو لوکاکو پس از حضور تعویضی و به شدت تاثیرگذار خود در دیدار مقابل سنگال، حالا با تمام توان در حال فشار آوردن به کادر فنی است تا برای اولین بار در این تورنمنت در ترکیب اصلی قرار بگیرد. با این حال، اگر گارسیا احساس کند لوکاکو هنوز آمادگی بدنی کافی برای حضور کامل و ۹۰ دقیقهای در زمین را ندارد، شارل دکتلار به احتمال فراوان جایگاه خود را در راس پیکان هجومی حفظ خواهد کرد.
چرخش و تغییر در خط میانی: شنیدهها حاکی از آن است که نیکلاس راسکین شانس بسیار بالایی دارد تا در این مسابقه جایگزین هانس واناکن در ترکیب فیکس شود. هدف گارسیا از این جابهجایی، تزریق انرژی دفاعی و پویایی بیشتر به مرکز زمین است تا بتواند انتقالهای هجومی سریع و برقآسای بازیکنان آمریکا را به طور کامل مهار کند.
آخرین وضعیت مصدومان: زنو دبست، مدافع بلژیک، دغدغه و نگرانی اصلی کادر پزشکی شیاطین سرخ به شمار میرود و حضور او در این مسابقه در هالهای از ابهام قرار دارد. با توجه به وضعیت او، به احتمال فراوان زوج براندون مشله و آرتور تئاتر کماکان به عنوان قلب تپنده خط دفاعی بلژیک در مرکز خط عقب زمین دستنخورده باقی خواهد ماند.