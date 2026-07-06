ترکیب احتمالی آمریکا برابر بلژیک

به گزارش ایلنا، ایالات متحده پس از صعود موفقیت‌آمیز از مرحله قبلی، اکنون با یکی از بزرگ‌ترین و دشوارترین چالش‌های خود در جام جهانی ۲۰۲۶ روبرو می‌شود؛ جایی که باید در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف بلژیک برود. انتظار می‌رود شاگردان مائوریسیو پوچتینو با ترکیبی متوازن و ایده‌آل که تلفیقی از تجربه و انرژی است، گام به زمین مسابقه بگذارند تا تلاش کنند بر یکی از قدرتمندترین و خطرناک‌ترین تیم‌های این تورنمنت غلبه کنند.

خط دفاعی و دروازه

در درون دروازه، انتظار می‌رود مت فریس به عنوان سنگربان اصلی ایالات متحده انتخاب شود. خط دفاعی تیم نیز احتمالاً متشکل از آنتونی رابینسون، کریس ریچاردز، تیم ریم و الکس فریمن خواهد بود؛ ساختاری تدافعی که تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا کاملاً سازمان‌یافته عمل کند و مانع از شکل‌گیری تهدیدهای هجومی بلژیک شود. همچنین برای ایجاد عرض در حملات و اضافه شدن به کارهای تهاجمی از جناحین، انتظار می‌رود سرجینیو دِست به عنوان یک مدافع-هافبک کناری با تفکرات کاملاً هجومی در زمین مسابقه به کار گرفته شود.

خط میانی و بال‌های کناری

خط میانی یانکی‌ها توسط تایلر آدامز رهبری خواهد شد؛ بازیکنی که انتظار می‌رود تعادل و ثبات تدافعی لازم را به تیم تزریق کند. او در این منطقه در کنار مالیک تیلمان و وستون مک‌کنی توپ خواهد زد؛ دو هافبک جنگنده‌ای که توانایی بالایی در بازپس‌گیری مالکیت توپ و اضافه شدن به کارهای هجومی دارند. در بخش بال‌های کناری نیز، کریستین پولیشیچ به عنوان خلاق‌ترین مهره و طراح اصلی تیم، یکی از بزرگ‌ترین و زهرآگین‌ترین سلاح‌های هجومی ایالات متحده در این نبرد خواهد بود.

خط حمله

در راس پیکان تهاجمی، فولارین بالوگان پیش‌قراول خط حمله آمریکایی‌ها خواهد بود. این مهاجم نوک تلاش خواهد کرد تا از فضاهای ایجاد شده توسط پولیشیچ و نفوذهای ناگهانی هافبک‌ها از عقب زمین نهایت استفاده را ببرد، با این هدف که در این مسابقه که نوید یک نبرد به شدت رقابتی و نزدیک را می‌دهد، گره‌گشای تیمش در امر گلزنی باشد.

۱۱ بازیکن احتمالی آمریکا برای نبرد با شیاطین سرخ بلژیک:

مت فریس، آنتونی رابینسون، کریس ریچاردز، تیم ریم، الکس فریمن، سرجینیو دست، مالیک تیلمان، تایلر آدامز، وستون مک‌کنی، کریستیانو پولیشی و فولارین بالوگان.

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